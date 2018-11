Sreča v nesreči: hiša, ki je kljubovala naravni katastrofi

Nedavno so javnost pretresale fotografije in informacije o številu smrtnih žrtev, ki so jih povzročili kalifornijski požari, v katerih so čez noč brez svojih domov ostali številni ljudje – med njimi tudi mnogi iz sveta estrade. Katastrofalni požari so uničili hiše mnogih zvezdnikov, kot so Gerard Butler, Neil Young, Kim Basinger in Robin Thicke, od svojega doma pa sta se morala posloviti tudi Miley Cyrus inLiam Hemsworth.

V naravni katastrofi jo je kot kaže najbolje odnesel igralec Anthony Hopkins, katerega vila v Malibuju je ostala praktično nedotaknjena.