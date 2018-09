Sreča za Beckhama ali le dobro plačan odvetnik?

Kako globoko je moral David Beckham seči v žep, da so mu prekoračitev hitrosti za 31km/h na sodišču tretirali kot "tehnično napako"?

Zvezdniškemu Davidu Beckhamu so 23. januarja v zahodnem Londonu z izposojenim Bentleyjem v coni z omejitvijo 64 km/h namerili 95 km/h, zato bi moral na sodišče. Primer so zdaj razrešili v njegovi odsotnosti, nekdanji nogometni as pa je sicer zanikal, da bi prehitro vozil.

Odvetnik Nick Freeman z nadimkom "mr. Loophole"(g. Luknja), očitno išče luknje v zakonih, pa je dejal, da "ni bilo težave" v izmerjeni zvezdnikovi hitrosti.

Kot rečeno, Beckhamu ni bilo treba na sodišče, saj je moral ujeti letalo za Pariz, kjer se je pridružil ženi Victorii, na tamkajšnjem tednu mode. Beckham je očitno dober dokaz, da če lahko plačaš dobrega odvetnika, da ti ni treba skrbeti, koliko avto pokaže na števcu, kaj šele, da bi se zaradi takih malenkosti "vlačil" po sodiščih ...