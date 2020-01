Prijateljice za vedno: srečale so se zvezdnice kultne serije

Priljubljena ameriška igralka Jennifer Aniston svoje oboževalce vedno znova preseneča in navdušuje. Najprej je oktobra završalo, ko se je pridružila Instagramu in delila selfie z vsemi soigralci iz serijePrijatelji. Novembra so se oboževalci razveselili novice, da naj bi se na male ekrane vrnila cela ekipa iz kultne serije – v delu naj bi bila namreč posebna enkratna serija, to je kasneje potrdila tudi sama zvezdnica – zdaj pa je oboževalce znova presenetila s fotografijo iz dotične serije.

Na njej so nasmejana dekleta iz serije – 50-letni Anistonovi na fotografiji delata družbo 55-letna Courteney Coxin 56-letna Lisa Kudrow. Zraven pa je zapisala "pozdrav od deklet z drugega konca hodnika".

Jennifer Aniston, Courteney Cox in Lisa Kudrow so v priljubljeni komični seriji igrale Rachel Green, Monico Geller in Phoebe Buffay – in očitno so tako na malem ekranu kot tudi v resničnem življenju dobre prijateljice.

Serija Prijatelji je nedvomno ena najbolj priljubljenih situacijskih komedij. Prvič je bila predvajana leta 1994 in je trajala kar deset sezon, vse do leta 2004.