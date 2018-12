Srečanja s tujimi zvezdami v letu 2018

V POP IN-u smo letos gostili ogromno tujih zvezd. Največ evforije so pri nas povzročili zvezdnik serije Moja boš Burak ter zvezde serije Jaz sem Luna. Ne smemo pa pozabiti na trenutno največjo svetovno zvezdo Dwayna The Rocka Johnsona in na zvezdnika enega največjih letošnjih filmov, Mamma Mia.