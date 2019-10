Srečanje ni bilo prijetno: nekdanji srečen z novo izbranko

Khloe KardashianinLamar Odom sta bila poročena dobrih šest let, in čeprav jo je varal z drugimi ženskami, je Khloe dolgo vztrajala, ko pa so prišle na dan še novice glede zlorabe drog, ji je bilo dovolj in je leta 2015 zahtevala ločitev. Toda Lamar je še pred meseci trdil, da si vsak dan znova želi druge priložnosti.

Nato pa je pred mesecem dni odjeknila novica, da je nekdanji košarkar srečal novo dekle.Novo ljubezen pa je naznanil kar preko Instagrama. To je 32-letna osebna trenerka Sabrina Parr in glede na fotografije ter ljubezenske 'izlive' na Instagramu sta Odom in Sabrina noro zaljubljena.