'Srečen sem, ker sem živ: slava me je skoraj uničila'

26-letni britanski glasbenik Liam Payne je v nedavnem intervjuju priznal, da je srečen, ker je danes še vedno med živimi. Slava, v katero je kot član glasbene skupine One Direction zakorakal pri svojih 16 letih, ga je namreč, kot pravi, skoraj stala življenja. Kljub temu, da je bil že zgodaj obdan z množico oboževalcev, se je počutil, kot bi bil na svetu čisto sam. Zaradi intenzivnih občutkov, ki jih je pri tem doživljal, se je kmalu začel boriti s črnimi mislimi, ki jih je v intervjuju opisal z besedami:''Zaradi določenih razlogov sem srečen, ker sem še vedno tukaj. Pridejo namreč trenutki, ko te vsakodnevna osamljenost, pospremljena s pritiski javnosti, pripravi do razmišljanja o tem, da bi vse skupaj končal.''

Payne je obenem pojasnil, na kakšen način si je pomagal v težkih trenutkih:''V večini situacij obstaja le ena stvar, ki jo lahko vedno nadziraš. Nadziraš lahko le samega sebe. Trudil sem se prebroditi dan in si govoril, da bo kmalu konec in da bo potem nekaj časa mir ... morda teden, mesec, nekaj mesecev ali morda samo en dan.''

Payne in Maya sta se sicer spoznala že pred leti in sicer na 'meet&greet' dogodku, ko je bila Maya stara komaj 15 let in je bila že takrat Liamova velika oboževalka. Znova sta se našla pred kratkim, svoje poznanstvo iz preteklosti pa sta okronala z razmerjem, katerega podrobnosti 26-letnik pogosto deli na svojem uradnem Instagram profilu.