Srečna družina 'Shayk – Cooper' pokazala, da je kos vsem govoricam

Igralec Bradley Cooper in njegova boljša polovica, manekenka Irina Shayk sta bila v zadnjem času pogosto v središču pozornosti. Razlog? Domnevna iskrica, ki naj bi preskočila na snemalnem setu filma Zvezda je rojena, v katerem je Bradley poleg režiserske prevzel tudi igralsko vlogo in nastopil ob bok glasbenici Lady Gaga .

Kemija med njima, tako v filmu, kot na kasnejših prireditvah, slavnostnih dogodkih in podelitvah nagrad, je bila vsekakor nesporna. Ob vseh namigovanjih je bila javnost razklana: veliki navdušenci z oskarjem nagrajenega filma so navijali za razvoj Cooper – Gaga zveze, medtem, ko so drugi menili, da je Shaykova 'žrtev', ki ji ni niti najmanj lahko ob opazovanju naklonjenosti, ki je zrasla med njenim soprogom in njegovo soigralko.

S fotografijo, ki je nedavno zaokrožila v javnosti in na kateri Bradley, Irina ter njuna enoletna hčerka Lea De Seine pozirajo v udobnih oblačilih in s širokim nasmeškom na obrazu, sta partnerja dala vedeti, da je kljub številnim govoricam med njima vse v najlepšem redu in da so vsi trije še vedno enotna in srečna družina.