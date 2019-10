Srečna Irina Shayk v družbi skrivnostega moškega vzbudila pozornost

Slavna manekenka Irina Shayk , ki na pistah blesti v različnih modnih kombinacijah, spodnjem perilu in ekstravagantnih oblekah, je tokrat nosila športna oblačila, lase pa je imela spete. Paparaci so jo v objektiv ujeli na newyorških ulicah, kjer se je sprehajala v družbi skrivnostnega moškega.

Spomnimo, da je bila Irina v preteklosti pet let v razmerju s portugalskim nogometašem Cristianom Ronaldom , leta 2015 pa se je začela dobivati z Bradleyjem Cooperjem . Z njim ima tudi dve leti staro hčerkico Leo De Seine . Junija sta po več mesecih govoric, da v njunem zakonu škripa, naznanila, da je njune pravljice konec in da se ločujeta.

"Povejte mi en sam dober razlog, zakaj bi morala ženska potem, ko postane mati, nositi daljša krila. Ne! Ne verjamem v to idejo. Zakaj imajo ljudje takšne predsodke? Zakaj bi morale ženske spreminjati svoj videz in odnos do mode ali drugih stvari samo zato, ker so postale matere? Res ne vem, zakaj kdo razmišlja na ta način."

Ali je po ločitvi v njeno življenje že vstopil kakšen moški oziroma ali je sploh pripravljena na novo ljubezen, ve le sama, je pa res, da se je v zadnjih mesecih po ločitvi posvečala predvsem svoji hčerkici, ki jo v teh trenutkih seveda najbolj potrebuje.