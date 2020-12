Srečna Paris Hilton s partnerjem praznuje prvo obletnico razmerja

Ob videoposnetek je zvezdnica dodala še daljši zapis: "Veselo prvo obletnico, ljubezen moja! Všeč mi je, da praznujeva ljubezen vsak mesec! Ne morem verjeti, da je minilo že eno leto. Zdi se mi, kot da sva skupaj že celo življenje! Nikoli se nisem počutila tako blizu z neko osebo. In to zato, ker si prvi, ki je podrl stene, ki sem jih zgradila okoli srca in se odprla na način, za katerega nisem vedela, da je sploh mogoč."

"Resnično verjamem, da sva bila narejena drug za drugega in sva si usojena. V življenju se še nikoli nisem počutila tako dobro in vse je tako popolno! Vsak dan se počutim, kot da sanjam. Ne obstaja oseba, s katero bi raje preživela življenje," je še zapisala, besedilo pa zaključila:"Za vedno te bom ljubila, moj dvojček, najboljši prijatelj, moja boljša polovica in partner. In komaj čakam na najino prihodnost in celo življenje, ki bo polno ljubezni in dogodivščin. Ker ne glede na to, kaj se zgodi v življenju, vedno bom vesela in se bom počutila varno v tvojem naročju in čutim, da je dom tam, kjer si ti."