Lili Gruber, ki v seriji Gorski zdravnik z najstniškimi tegobami očetu Martinu Gruberju (Hans Sigl) povzroča sive lase, je v resnici simpatična 23-letna igralka Ronja Forcher, ki ni le ena največjih avstrijskih zvezdnic, ampak je tudi v zasebnem življenju presrečna: srečno zaljubljena in srečna v svojem "nepopolnem" telesu.

Da ni več mladostniško razpeta in negotova glede videza, kot je to značilno za najstnice, dokazuje tudi z objavljanjem fotografij na družbenih omrežjih, s katerimi razveseljuje oboževalce, predvsem pa kaže, da je samozavestna in srečna v svoji koži.