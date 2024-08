Srečni očka Neymar in prikupna hčerka Mavie na nogometni zelenici

Da so otroci naše največje bogastvo, se zaveda tudi nogometni zvezdnik Neymar. Čeprav ima otroke s tremi različnimi ženskami, z nobeno od njih pa trenutno ni v razmerju, lepo skrbi za svoje potomce, ki za slavnega očka ponosno navijajo s tribun. No, včasih pa se mu celo pridružijo na zelenici, kot je to nedavno storila prikupna enoletnica Mavie, simpatičen trenutek srečnega očeta s svojo drugorojenko pa je v objekt ujela njena mamica.