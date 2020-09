Srednji brat skupine Hanson pričakuje sedmega otroka

Veselo novico sta delila manj kot dve leti po tem, ko sta dobila sinaClaude Indiana Emmanuela. Sta tudi ponosna starša 17-letne Jordan Ezre, 15-letne Penelope Anne, 14-letnega Riverja Samuela, 11-letnega Vigga Moriaha, sedemletnega Willa Janea.

Taylor je sicer vajen velike družine, saj je tudi sam odraščal v družini s sedmimi otroki. Tudi Taylorjev starejši brat Isaac ima tri otroke, mlajši brat Zac ima štiri otroke, manj znani brat Mac pa bo v naslednjih mesecih dobil prvega otroka.

Pred tremi leti je Taylor v intervjuju za revijo Today povedal, da so nekateri otroci že podedovali ljubezen do glasbe in da se učijo različnih inštrumentov. "Definitivno je nekaj glasbenega in umetniškega v genih naših otrok," je še dodal Zac: "Bomo videli, kako se bo vse skupaj razvilo."