St. Vincent razkrila, da ima ženo in otroka: Skrivali sva to

St. Vincent je na 67. podelitvi glasbenih nagrad grammy, od koder je domov odnesla tri zlate kipce v obliki gramofona, presenetila z novico, da ima ženo in hčerko. V govoru ob podelitvi grammyja za najboljšo rock pesem se je zahvalila svoji čudoviti družini, ki jo sestavljata žena Leah in njuna hčerka.

"V zgodovini so vedno obstajali ljudje, ki niso bili heteroseksualci, še posebej veliko jih je bilo v glasbenem svetu, zdi pa se mi, da jih je letos še posebej veliko med nagrajenci, kar je seveda odlično. Empatija in človeškost, gremo!" je dejala v izjavi za The Hollywood Reporter .

Med tistimi, ki so na podelitvi grammyjev 2025 slavili, so bili še Beyonce, ki se je z albumom leta zapisala v zgodovino kot prejemnica največ omenjenih nagrad, Kendrick Lamar pa je domov odšel kot zmagovalec večera s petimi kipci v rokah. Shakira, ki je bila nagrajena za latino album leta, pa je svojega grammyja posvetila priseljenskim bratom in sestram.

Lady Gaga in Bruno Mars sta zbrane v dvorani in pred televizijskimi sprejemniki ganila s svojim nastopom, ki sta ga posvetila prizadetim v požarih, ki so v začetku leta divjali po soseskah Mesta angelov. Stevie Wonder se je skupaj z Janelle Monáe poklonil pokojnemu producentu Quincyju Jonesu.

St. Vincent je sicer oboževalce pred dnevi navdušila z nastopom na dobrodelnem koncertu, kjer so zbirali donacije za prizadete v požarih, na oder pa je stopila skupaj z Davom Grohlom in Kristom Novoselicem, članoma skupine Nirvana.