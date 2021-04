Sta Cara Delevingne in Paris Jackson nov zvezdniški par?

Cara Delevingne in Paris Jackson sta v tujih medijih zanetili govorice, da sta par, potem ko sta bili fotografirani, kako skupaj odhajata iz zabave po oskarjih. Zvezdnici sta bili oblečeni v oblačila, ki so spominjala na poročno opravo ženina in neveste. Poleg tega sta na socialnih omrežjih objavili fotografijo ujemajoče tetovaže vrtnice, ki sta si jo obe vtetovirali na roko.

Tesni prijateljici Cara Delevingne in Paris Jackson, ki sta zanetili govorice o ljubezenskem razmerju že leta 2018, sta se v nedeljo skupaj odpravili na zabavo po podelitvi oskarjev. Fotografi so ju ujeli v objektiv v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah, ko sta nasmejani odhajali iz zabave. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na njuno romanco sta namignili tudi z izbiro oblačil, ki so spominjala na poročna. Paris je nosila belo obleko modne oblikovalke Monique Lhuillier, Cara pa črnobel top in hlače Ronalda van der Kempa. Poleg fotografije, na kateri pozirata pred odhodom na zabavo, sta v Instagram zgodbi pokazali ujemajoči tetovaži. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 23- letna pevka Paris Jackson si je na levi podlahti vtetovirala rdečo vrtnico, ki leži nad tetovažo sončnic in poleg tetovaže posvečene njenemu pokojnemu očetu Michaelu Jacksonu. Skoraj identično vrtnico si je na zgornjem delu desne roke vtetovirala 28-letna manekenka Cara Delevingne, pozicionirala pa jo je blizu z belim črnilom vtetoviranega napisa “globoko dihaj”. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Obe zvezdnici sta očitno veliki oboževalki telesne umetnosti, saj ima Jacksonova več kot 50 tatujev, Delevingnova pa vsaj 20, med katerimi je tudi inicialka “A”, v čast njeni bivši punci Ashley Benson. Slavna manekenka in hči kralja popa sta se prvič spoznali leta 2017 na MTV podelitvi filmskih nagrad, kasneje pa sta bili opaženi, kako zapuščata nočni klub z roko v roki. Naslednje leto sta na socialnih omrežjih delili fotografijo na kateri sta v objemu gledali film, kmalu potem pa so ju fotografi ujeli med poljubljanjem na večerji, ki sta jo preživeli skupaj s Parisinim botrom, zvezdnikom Sam dom, Macaulayem Culkinom in njegovo punco Brendo Song. Cara Delevingne se je v preteklosti opredelila kot panseksualka, medtem ko je Jacksonova v intervjuju za tuje medije dejala, da svoje seksualnosti ne želi opredeljevati: “Menim, da ne obstaja ustrezna oznaka moje seksualnosti. Oznake so na splošno, ne zgolj pri spolnosti, načini s katerimi ljudje osmislijo svet in predalčkajo. Ampak odmikamo se vstran od te potrebe, kar je čudovito.” Jacksonova je bila od leta 2018 v zvezi z glasbenikomGabrielom Glennom, a sta se lani avgusta razšla. Cara Delevingne je bila dve leti v razmerju z zvezdnico serije Ljubke lažnivke Ashley Benson. Razšli sta se lani aprila. icon-expand