Sta dala Anastasia in Petar ljubezni še eno priložnost?

Ljubezen med Anastasio Kaleb in Petrom Rašićem, ki se je rodila v oddaji Sanjski moški Hrvaške, očitno znova gori. Hrvatica je na Instagramu namreč objavila posnetek, na katerem se objemata, nato pa še poljubita. Poleg je pripisala le emoji srca.

Petar in Anastasia sta znova par. FOTO: Instagram

Poleg omenjenega posnetka poljuba je lepa 23-letnica na družbenih omrežjih delila še en video. Na njem se postavni Srb s sladoledom v roki sprehaja po ulici, poleg pa je v angleščini pripisala: "Moja ljubezen."

Zaljubljenca sta po poročanju hrvaških medijev tako znova par. Čeprav se je nekaj časa zdelo, da se je njuna romanca ohladila, sta s svojimi nedavnimi dejanji na Instagramu pokazala popolnoma drugačno sliko. Najprej sta začela postopoma vračati na svoje profile že izbrisane skupne fotografije, zdaj pa je bil na vrsti še zgovorni posnetek.