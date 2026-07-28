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Tuja scena

Sta dala Anastasia in Petar ljubezni še eno priložnost?

Zagreb, 28. 07. 2026 21.21 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
petar in anastasia

Anastasia Kaleb in Petar Rašić sta znova skupaj. Zaljubljenca iz šova Sanjski moški Hrvaške, ki sta se nedavno razšla, kar sta potrdila z izbrisom vseh fotografij na družbenih omrežjih, sta dala ljubezni očitno še eno priložnost. Na Instagramu sta namreč objavila posnetek, na katerem se prisrčno objameta, nato pa še poljubita.

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Ljubezen med Anastasio Kaleb in Petrom Rašićem, ki se je rodila v oddaji Sanjski moški Hrvaške, očitno znova gori. Hrvatica je na Instagramu namreč objavila posnetek, na katerem se objemata, nato pa še poljubita. Poleg je pripisala le emoji srca.

Petar in Anastasia sta znova par.
Petar in Anastasia sta znova par.
FOTO: Instagram

Poleg omenjenega posnetka poljuba je lepa 23-letnica na družbenih omrežjih delila še en video. Na njem se postavni Srb s sladoledom v roki sprehaja po ulici, poleg pa je v angleščini pripisala: "Moja ljubezen."

Zaljubljenca sta po poročanju hrvaških medijev tako znova par. Čeprav se je nekaj časa zdelo, da se je njuna romanca ohladila, sta s svojimi nedavnimi dejanji na Instagramu pokazala popolnoma drugačno sliko. Najprej sta začela postopoma vračati na svoje profile že izbrisane skupne fotografije, zdaj pa je bil na vrsti še zgovorni posnetek.

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Hrvatica in Srb sta pred časom sicer izbrisala vse skupne objave, Anastasia za nekaj časa celo cel profil na Instagramu in s tem sporočila, da sta se razšla. Kasneje je 23-letnica za hrvaške medije potrdila, da je njune ljubezni konec, za razhod pa se je odločila ona. Takrat je dejala še, da je bilo porušeno njuno zaupanje, ki pa se je zdaj, po objavah sodeč, vrnilo v njuno ljubezensko pravljico.

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KOMENTARJI1

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fllicky
28. 07. 2026 21.57
Kaka 2 klovna...ona deaktivirala svoj instagramček direkt po razhodu pa jokala po medijih, da mu želi vse najboljše, pol pa za 5 dni nazaj skupi...da ne pozabmo kok se je slinla za Karlom. Z avijona se vid kaka attention whore sta oba.
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