Sta Fergie in princ Andrew spet skupaj?

Vojvoda in vojvodinja Yorka, princ Andrew in Sarah Ferguson, sta se poročila leta 1986, ločila pa desetletje kasneje. Šušlja se, da sta spet skupaj. Fergie je lani izjavila, da "živita v svoji pravljici".

Seveda so se takoj prebudile govorice, saj so se nekateri britanski tabloidi razpisali o njuni "cvetoči zvezi", hkrati pa drži, da Fergie že četrt stoletja ni bila na kakšnem kraljevem obisku skupaj z nekdanjim možem, princem Andrewom.

ČasnikThe Sun je pisal celo, da je Fergie bila"uradna prinčeva partnerica", čeprav naj govorice o njunem dejanskem pobotanju ne bi držale. Njeni predstavniki pa naj bi sporočili, da"vojvoda in vojvodinja še naprej ostajata dobra prijatelja, tako kot sta že dolgo let" in da se "nič ni spremenilo".

"Z njo sem se družil v času poroke princese Eugenie. Ko sem jo vprašal, ali bi se spet poročila z Andrewom, ker se tako dobro razumeta, a se je samo zasmejala in rekla, da nikoli," je družinski prijatelj povedal za revijo Vanity Fair.

Zagotovo pa drži, da se nekdanja zakonca odlično razumeta, saj več ali manj živita skupaj od leta 2004 in še naprej hodita na skupne družinske počitnice z hčerkama, pricesama Eugenie inBeatrice. Nedavno so tako bili skupaj v Bahrajnu na dirkah, Beatrice pa je imela s seboj tudi novega fanta Edoarda Mapellija Mozzija.

Vseeno paThe Sun navaja, da Fergie in Andrew nista "prijatelja z ugodnostmi". Fergie pa je lanskega novembra za The Daily Mail dejala, da je"zadovoljna s stvarmi, kakršne so, da uživata v družbi drug drugega in da dovolita drug drugemu, da cvetita".

Fergie tudi sicer zelo spoštljivo govori o Andrewu – že večkrat je dejala, da je bil dan nune poroke"najsrečnejši dan v njenem življenju",da je"Andrew najboljši moški, kar jih pozna, ki mu bo vedno stala ob strani"in da"živita v svoji pravljici".

Kaj se bo v resnici dogajalo in zgodilo med slavnim parom v prihodnosti, pa bo seveda pokazal samo čas ...