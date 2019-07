Sta Hailey in Justin pripravljena na otroke?

Hailey Baldwin je postala tarča govoric, da naj bi bila z Justinom Bieberjem pripravljena imeti družino. Oboževalci so o tem začeli sklepati na podlagi njenega komentarja, ki ga je napisala pod fotografijo 17-mesečne Stormi Webster , hčerke Kylie Jenner in Travisa Scotta . "Prosim, ne povzročajte mi nosečniške vročice ... Stormi je tako sladka," je komentirala Justinova izbranka.

Na fotografiji članice klana Kardashian - Jenner se njena hčerka sladko smeji, medtem ko uživa v očetovem naročju. Poleg dveh fotografij je Kylie delila tudi prisrčen posnetek, kjer se Stormi smeji in objema svojega očeta. Oboževalci so bili nad objavo navdušeni, najodmevnejši pa je bil komentar znane manekenke.

Oboževalci vročega zvezdniškega para so že dlje časa prepričani, da bosta kmalu postala starša. Na to je nedavno namigoval tudi Justin, ko je na družbenih medijih med vrsticami povedal, da je njegova žena noseča. Za svoja namigovanja se je kasneje tudi opravičil, Hailey pa ga je zagovarjala in rekla, da se jima še ne mudi. V intervjuju za arabski Vogue je povedala: ''Rada imam otroke in komaj čakam, da bom imela svoje. Rekla bi, da sem ta trenutek že korak bližje k uresničitvi.''Manekenka pa je hitro dodala še: "Čeprav ne vem, če bi se znašla v vlogi mame." Z njo se je strinjal tudi njen mož, ki je povedal, da s starševstvom ne hitita in uživata v tem mirnem obdobju kot zakonca.