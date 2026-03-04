Naslovnica
Tuja scena

Sta Kim in Lewis skupaj na dopustu?

Arizona, 04. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Kim Kardashian, Lewis Hamilton

Zvezdnica resničnostne televizije Kim Kardashian je na svojem Instagramu delila fotografije lepot narave, ki jih ponuja ameriška zvezna država Arizona. V istih čarih, sodeč po njegovih objavah, trenutno uživa tudi dirkač formule 1 Lewis Hamilton. Se 45-letna starleta in štiri leta mlajši športnik, ki zadnje čase z domnevno romanco polnita medije, na počitnicah mudita skupaj?

Tuji mediji poročajo, da sta Kim Kardashian in Lewis Hamilton na Instagramu subtilno potrdila zvezo, o kateri je bilo v zadnjih tednih prelitega veliko črnila. Oba sta na družbenem omrežju Instagram s sledilci delila fotoutrinke lepot Arizone. Kljub temu da ju na fotografijah ni, je javnost hitro povezala, da gre za isto lokacijo.

Portal TMZ je poročal, da so domnevna zaljubljenca na oddihu videli naključni mimoidoči in ju ujeli v objektiv, ko sta se odpravljala proti avtomobilu. Da se med njima nekaj plete, je TMZ poročal v začetku meseca februarja, ko sta Kim in Lewis skupaj obiskala Pariz. Kasneje sta zvezdnika govorice dodatno podžgala, ko sta se skupaj udeležila Super Bowla.

"Med seboj sta sproščena, saj se poznata veliko let. Kim je v zadnjih letih spoznala nove ljudi in šla na nekaj zmenkov, a Lewis je prvi moški, do katerega zares nekaj čuti. Od nekdaj ga je imela rada," je reviji People zaupal neimenovani vir. Kim naj po besedah vira sicer ne hiti. "Vzela si je čas, da uživa v trenutku, in videla bo, kam bodo stvari peljale."

Spomnimo, Kim je bila po ločitvi od raperja Kanyeja Westa v enoletni zvezi s komikom Peteom Davidsonom. Hamilton je bil v dolgoletni zvezi s pevko Nicole Scherzinger, kasneje so ga povezovali s pevkama Rihanno in Shakiro ter manekenkama Gigi Hadid in Kendall Jenner, ki je polsestra Kim Kardashian.

Kim Kardashian Lewis Hamilton zveza zmenek potovanje

GUNDABAD
04. 03. 2026 08.14
juj kdaj bosta kaj snemala :) :)
bibaleze
