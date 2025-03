Sta Meghan Markle in Gwyneth Paltrow v sporu? Govoricam sta naredili konec

Ljudje obožujejo spore med slavnimi osebnostmi. Teorije še posebej pogosto zakrožijo po družbenih omrežjih – pa najsi bodo resnične ali ne. Podobno je bilo tudi v primeru igralke Gwyneth Paltrow in vojvodinje Meghan Markle . Mnogi so namreč namigovali, da naj bi bili zvezdnici v sporu, saj naj bi njuni blagovni znamki ponujali podobne izdelke.

Zvezdnici sta se zdaj odločili narediti konec tem govoricam. Paltrow je na družbenem omrežju Instagram svoje sledilce pozvala, naj ji zastavijo vprašanja. Eden od sledilcev je znova načel omenjeno dramo. "Ali razumeš dramo med teboj in Meghan Markle, o kateri govorijo na družbenih omrežjih?" se je glasilo vprašanje.

"Tega resnično ne razumem," je dejala Paltrow. V tistem trenutku se je obrnila v svojo desno in v to smer zavrtela tudi telefon. Na drugem koncu mize je sedela vojvodinja Susseška, ki jo je igralka vprašala: "Ali ti to razumeš?" Meghan je na vprašanje zgolj skomignila z rameni in se nasmehnila, medtem ko je jedla pecivo.

Igralka je o vojvodinji spregovorila že v eni od nedavnih izdaj revije Vanity Fair. Ko so jo vprašali, ali Meghanino novo blagovno znamko As ever dojema kot konkurenco, je odgovorila: "Vzgojena sem bila tako, da sem v drugih ženskah videla prijateljice in ne sovražnice. Vsakdo si zasluži poskusiti vse, kar si želi poskusiti. Druga ženska nikoli ni konkurenca." Kot je še dejala tedaj, princa Harryja in princese ne pozna osebno, a zdi se, da sta se z Meghan zdaj spoznali.

Meghan je blagovno znamko American Riviera Orchard, ki se osredotoča na življenjski slog, lansirala že v prvi polovici lanskega leta. V začetku letošnjega leta je znamko preimenovala. Izdajala bo izdelke ter vsebine, povezane z življenjskim slogom, kar počne tudi Gwyneth Paltrow.