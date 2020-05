Sta princ Harry in princ William spet v boljših odnosih?

Ko je princ Harry javno potrdil zvezo z ameriško igralko Meghan Markle , so se oboževalci kraljeve družine veselili novih dogodivščin štirih mladih ljudi, ki so v kraljevi družini postali najbolj priljubljeni. Govora je seveda o Harryju in Meghan ter princu Williamu in njegovi Kate . Na začetku so jih označili za 'štiriperesno deteljico' , ki se je skupaj udeleževala različnih dogodkov in javnost pomirjala s svojim prijateljstvom.

No, to ni trajalo dolgo. Menda naj bi se spor med bratoma začel zaradi spora med Kate in Meghan. Kate je veljala za prizadevno članico kraljeve družine, Meghan, ki je odraščala v popolnoma drugačni kulturi pa je imela svoje želje in zahteve, ki niso bile po godu Kate in ostalim.

O novonastalem odnosu med Harryjem in Williamom, o ponovnem rojstvu bratske ljubezni je za Entertainement Tonight spregovorila Katie Nicholl, strokovnjakinja za britansko kraljevo družino. "Očitno je, da je bilo med njima kar nekaj večjih sporov, a zdaj so se stvari izboljšale in vem, da se brata redno slišita po telefonu," je povedala Nicholl in dodala:"Slišita se preko video klicev, virtualno praznujejo rojstne dneve otrok in mislim, da je bolezen princa Charlesa brata prisilila, da se ponovno slišita in zgladita spore."