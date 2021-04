Sta princa William in Harry ponovno spregovorila po zaslugi Kate?

Med pogrebom princa Filipa so bile oči javnosti uprte v odtujena brata, princa Williama in princa Harryja, ki sta se po enem letu in odmevnem intervjuju, ki sta ga Harry in njegova žena Meghan dala Oprah, znova srečala. Kot kaže, bolečina ob smrti ljubljene osebe združuje, saj sta se brata na dedkovem pogrebu znova srečala, kamere pa so ju ujele tudi med pogovorom. Gredo zasluge za to Williamovi ženi, Kate Middleton, ki je naredila prvi korak?

icon-expand Kate Middleton in princ William med mašo v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor. FOTO: Profimedia

Princa William in Harry sta na pogrebu princa Filipa prvič, odkar se je lani Harry preselil v ZDA, skupaj nastopila v javnosti. Odtujena brata so opazili med poglobljenim pogovorom, potem ko sta v soboto skupaj zapustila pogrebno slovesnost v čast njunemu dedku, princuFilipu. Intimna slovesnost, ki je potekala v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor, se je začela s tem, ko sta brata v procesiji hodila za krsto princa Filipa, ki je bila postavljena na prilagojen avtomobil znamke Land Rover, ki ga je zasnoval sam vojvoda Edinburški. Čeprav sta oba brata sodelovala v procesiji, je med njima hodil njun bratranec Peter Phillips, ki je hodil korak zadaj, da bi omogočil, da sta brata ostala skupaj v isti liniji. Priložnosti za govor ali izmenjavo besed pa kljub temu seveda ni bilo.

icon-expand Med bratoma je v procesiji hodil njun bratranec Peter Phillips. FOTO: AP

Zaradi strogih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa so se pogreba udeležili le ožji člani kraljeve družine, ki so med mašo v kapeli sedeli razdeljeni po svojih gospodinjstvih. Princ William in njegova žena Kate Middleton sta sedela skupaj, medtem ko je nasproti njiju na klopi sam sedel princ Harry. Njegova noseča žena Meghan Markleje zaradi nosečnosti in zdravniških priporočil ostala v ZDA.

icon-expand Princ Harry je med bogoslužjem sedel sam. FOTO: Profimedia

Čeprav sta vnuka princa Filipa med slovesnostjo sedela nasproti, sta cerkev zapustila drug ob drugem. Kamere so ujele, kako so Harry, William in Kate Middleton pred kapelico malo postali in poklepetali. Nekateri mediji celo poročajo, da je bila prav Kate Middleton tista, ki je naredila prvi korak in spregovorila nekaj besed s Harryjem. Prvotni plan je bil, da se člani kraljeve družine usedejo v avtomobile in odpeljejo. Princ Charles je bil prvi, ki se je odločil, da bo šel peš iz kapelice proti gradu, potem pa so mu sledili še preostali člani družine. Razen kraljice Elizabete II., ki se je v Bentleyjevi limuzini odpeljala v družbi svoje dvorne dame.

Potem ko je trojica, Kate, Harry in William, skupaj zapustila kapelico, se je Kate nekoliko umaknila nazaj in šla skupaj z ženo princa Edwarda, čeprav bi po protokolu morala iti skupaj z možem, princem Williamom. S tem je na nek način dala prostor bratoma, da sta si lahko vzela trenutek zase in za pogovor, medtem ko so se sprehodili po posestvu gradu Windsor. Britanski mediji so njeno dejanje opisali kot odraz tega, da bo nekega dne izjemna kraljica. Kakorkoli, člani kraljeve družine so dobro vedeli, da vsako njihovo kretnjo spremljajo tudi televizijske kamere, ki so bile navzoče med pogrebom. So člani končno zakopali bojno sekiro ali je šlo le za nastop v javnosti? Naj ob tem spomnimo, da sta princ Harry in njegova žena Meghan Markle v intervjuju z Oprah na nek način 'oblatila' ime Kate Middleton. Meghan je takrat dejala, da jo je pred poroko Kate spravila v jok, za kar se ji je tudi opravičila.

icon-expand Kate Middleton, princ Harry in princ William FOTO: Profimedia

Pogreb njunega dedka, princa Filipa, je bil za Harryja in Williama prva priložnost za srečanje iz oči v oči po več kot letu dni. Oba sta sicer pred osebnim srečanjem govorila po telefonu, a zaradi Harryjeve karantene po prihodu iz Kalifornije v Anglijo pred slovesnostjo nista imela možnosti za osebno srečanje.

Harry se je prejšnji mesec med intervjujem zOprah Winfrey dotaknil tudi slabega odnosa z bratom. Voditeljica oddaje CBS This Morning Gayle King je kasneje spregovorila, da sta Harry in William po intervjuju že govorila, a da so bili pogovori "neproduktivni". Strokovnjakinja za kraljevo družino Katie Nicholl je pred tem za Entertainment Tonight dejala: "Veliko je upanja, da bo to začetek obnove odnosov spora med Williamom in Harryjem. Vsi vemo, da lansko leto ni bilo lahko. Vemo za kraljevski razkol v središču monarhije."