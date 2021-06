Sta se Gwen Stefani in Blake Shelton potihoma poročila?

Pevka Gwen Stefani je pred nekaj dnevi na družbenem omrežju delila fotografije s svoje dekliščine, s čimer je namignila, da je njena poroka z ameriškim pevcem Blakom Sheltonom vse bližje. A očitno je sledila že hitro po dekliščini, saj je bila pevka fotografirana z bleščečim diamantnim prstanom, ki bi lahko bil poročni.

Gwen Stefani in Blake Shelton sta se morda potihoma poročila. Pevko skupine No Doubt so fotografi ujeli v svoj objektiv med nošenjem diamantnega prstana, ki se je na njeni roki svetlikal tik pod velikim zaročnim prstanom.

Da se poroka bliža, je pred nekaj dnevi pevka namignila na Instagramu z objavo fotografije z dekliščine, na kateri je držala predporočno darilo in kozarec vina. V zgodbi na Instagramu je zapisala, da skupaj z družino proslavlja prihajajočo poroko, katere datuma ni navedla. A morda je po dekliščini sledilo tudi poročno slavje, na kar namiguje pevkin prstan.

51-letno Gwen so fotografi ujeli med sprehodom v Santa Monici v Kaliforniji, na katerem sta ji družbo delala njen 44-letni zaročenec Blake in sedemletni sin Apollo, ki ga ima pevka skupaj z bivšim možem, pevcem Gavinom Rossdalom. Zaročenca, morda že zakonca, sta bila na sprehodu oblečena v ujemajoča se oblačila – temno modro majico in kavbojke.

Par se je z Blakovega ranča v Oklahomi v Kalifornijo vrnil nekaj dni prej. Vir, ki si je z zvezdnikoma blizu, je za tuje medije decembra lani povedal, da je Blake na ranču zgradil kapelo, v kateri nameravata dahniti usodni 'da', to pa naj bi se zgodilo še to leto. Očitno je imel vir prav, saj je zelo verjetno, da sta se Blake in Gwen na ranču potihoma poročila v družbi svojih najbližjih, nato pa sta se vrnila v drugi dom v Kaliforniji. Gwen je namreč aprila razkrila, da načrtuje intimno poroko, kjer bo vse preprosto, med gosti pa bodo zgolj njen in zaročencev ožji družinski krog in povabljenci.

icon-expand Gwen Stefani in Blake Shelton sta skupaj slabih šest let. FOTO: Profimedia

Gwen se je s country pevcem zaročila lanskega oktobra, po petih leti zveze. Par se je spoznal na ameriški pevski tekmovalni oddaji The Voice, kjer sta sodelovala v vlogi žirantov. Za oba je to drugi zakon, Gwen je bila prej poročena z Gavinom Rossdalom, s katerim ima tri sinove. Blake Shelton se je po štirih letih zakona leta 2015 ločil od country pevke Mirande Lambert.