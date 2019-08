Sta se izdala z objavo na Instagramu?

Sta par ali nista, se že več mesecev sprašujejo oboževalci turškega igralskega para Can Yamana in Demet Özdemir, ki sta blestela v uspešnici Erkenci Kuş (Zgodnja ptica). Igralca sta na Instagramu objavila ločena posnetka, a njuni sledilci so hitro ugotovili, da gre za isto lokacijo.

Can Yaman je po koncu snemanja serijeKo zadiši ljubezen (v izvirniku Dolunay), ki smo jo spomladi lahko spremljali na POP TV, poskrbel za izrazito spremembo videza, o kateri se je razgovoril tudi med našim intervjujem. Zvezdnika smo pred kamero ujeli na snemanju serije Erkenci Kuş (po naše Zgodnja ptica), ki so jo zaradi odlične gledanosti podaljšali in jo snemali kar eno leto.

V omenjeni seriji je njegova soigralka tri leta mlajša Demet Özdemir, s katero sta v enem letu snemanja in druženja spletla dobre vezi. Čeprav je sprva kazalo, da gre samo za profesionalen odnos, naj bi se med njima kmalu razvile tudi prijateljske vezi. Zadnje mesece pa naj bi njuna ljubezen celo prerasla TV okvire.

Že nekaj časa se namreč govori, da se naj bi igralca Can in Demet zaljubila. Turški mediji so ju sicer večkrat opazili skupaj, ko sta zapuščala kakšno restavracijo ali bar, a na njuno srečo sta bila vedno v družbi svojih soigralcev. Govorice, da sta skupaj, nista nikoli komentirala.

Pred dnevi sta končala s snemanjem serije in se odpravila na zaslužen oddih. Ločeno? Uradno seveda ja, ampak izdala so ju družbena omrežja. Tako Demet kot Can sta na svoja profila na Instagramu delila utrinke z morskega oddiha iz Bodruma.

Medtem ko je Demet objavila fotografijo, na kateri sedi na plaži, na glavi pa ima bel klobuček ter nosi sončna očala, je Can objavil posnetek, kako v vodi uživa skupaj s psičkom.

Njuni oboževalci so po objavljenih posnetkih in fotografiji hitro ugotovili, da sta bila skupaj, saj ju izdali hribi, ki so se bohotili v ozadju.

Kjer koli se zvezdnika pojavita, ne ostaneta neopažena. Mimoidoči in njuni oboževalci si namreč želijo fotografije z njima in tako se je zgodilo tudi med njunim oddihom. Ena od oboževalk je objavila fotografije, ko se je z njima fotografirala ločeno. Na fotografiji, na kateri pozira s postavnim in mišičastim Canom nosi sončna očala, v odsevu katerih se vidi Demet, ki je fotografijo tudi posnela. Gre zgolj za poletno romanco ali kaj več, bomo videli. Vsekakor pa lahko rečemo, da so njuni oboževalci pravi mali detektivi, pred katerimi nič ne ostane skrito.