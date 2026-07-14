Sta se sanjski Petar in njegova Anastasia razšla?

Sta se Petar Rašić in Anastasia Kaleb razšla? To je glavno vprašanje, ki se je pojavilo po sila zgovornih potezah para iz zadnje sezone priljubljenega šova Sanjski moški Hrvaške. Zdaj že očitno nekdanja zaljubljenca ničesar nista javno komentirala in potrdila, a družbena omrežja govorijo sama zase in številni so prepričani, da je konec.
Postavni Srb je s svojega profila na Instagramu namreč izbrisal prav vse njune skupne fotografije, lepa Hrvatica pa kar celoten profil. Tako eden kot drugi sta od razkritja, da sta se pred kamerami zaljubila, večkrat objavljala skupne fotografije in javno zagotavljala, da je njuna ljubezen preživela tudi zunaj šova.
A vse glasnejše govorice, da je njuna ljubezen le promocijska poteza, so se zdaj očitno izkazale za resnične. Po mnenju določenih posameznikov naj bi se par srečeval v Zagrebu zgolj za namene fotografiranja in objav na družbenih omrežjih, vse to z namenom vzdrževanja podobe idealnega para v javnosti. Mnogi so zato že pred njuno zgovorno potezo namigovali, da je njuna zveza že nekaj časa preteklost, a vprašanji, kdaj in zakaj je prišlo do ohladitve odnosa med njima, ostajata neodgovorjeni.
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