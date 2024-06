Sta se sinova Britney Spears pripravljena pobotati z mamo?

Po vsem, kar je doživela v svojem življenju, se Britney Spears očitno obetajo boljši časi. Vsaj kar se tiče družinskih odnosov, saj si njena odtujena sinova želita popraviti odnos z mamo. Sean Preston in Jayden James sta se namreč odločila, da zakopljeta bojno sekiro in se povežeta s pevko, njuno odločitev pa podpira celo njun oče.

"Očitno je, da je sprava in ponovna združitev mame in sinov nekoliko zapletena reč in proces, ki bo zahteval svoj čas," je za Page Six zatrdil odvetnik in dodal: "Telefonski klic je bil dober znak in korak v pravo smer, vendar gre za proces, ki zahteva več kot le telefonski klic." S tem se strinja tudi pevkin nekdanji mož, obenem pa je zanikal trditve, da je 42-letnica letos za materinski dan obiskala svoja sinova v njunem novem domu.