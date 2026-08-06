Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Sta si Gigi Hadid in Bradley Cooper obljubila večno zvestobo?

Pariz, 06. 08. 2026 16.22 pred 3 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
Bradley Cooper in Gigi Hadid.

Romantični sprehod z roko v roki po mestu ljubezni in ujemajoči se zlati prstani na rokah Bradleyja Cooperja in Gigi Hadid so dali oboževalcem slutiti, da sta se zvezdnika odločila za nov korak v svoji zvezi. Številni namreč zdaj ugibajo o tem, ali sta si igralec in manekenka obljubila večno zvestobo.

Sta se Gigi Hadid in Bradley Cooper poročila? Zvezdnika sta se nedavno zaljubljeno sprehajala po ulicah Pariza, na njunih levih prstancih pa je bilo praktično nemogoče spregledati ujemajoča se zlata prstana. Oboževalci so zdaj prepričani, da sta si na skrivaj obljubila večno zvestobo.

Romantični sprehod z roko v roki po mestu ljubezni - Bradley Cooper in Gigi Hadid.
Romantični sprehod z roko v roki po mestu ljubezni - Bradley Cooper in Gigi Hadid.
FOTO: Profimedia

Viri blizu para so za tuje medije namignili, da je bila nedavna svečana večerja v New Yorku dejansko poročno slavje v krogu najožjih prijateljev in družine. Izlet v Francijo bi tako lahko bili tudi njuni medeni tedni, saj Pariz velja za mesto ljubezni. Odkar sta se leta 2023 spoznala na otroški rojstnodnevni zabavi skupnega prijatelja, sta igralec in manekenka sicer nerazdružljiva, njun odnos pa se je hitro prelevil iz prijateljstva v resno partnerstvo.

Zaljubljenca na levem prstanu nosita ujemajoča se prstana - sta poročena?
Zaljubljenca na levem prstanu nosita ujemajoča se prstana - sta poročena?
FOTO: Profimedia

Tako 51-letnik kot 31-letnica sta sicer starša, zato sta si poleg njunega ljubezenskega odnosa prizadevala tudi za dober odnos med svojima hčerkama. Zvezdnica ima iz razmerja s pevcem Zaynom Malikom šestletno Khai Hadid Malik, igralec pa je oče devetletne Lee De Seine Shayk Cooper, ki se mu je rodila v zvezi z manekenko Irino Shayk. Po besedah bližnjih prijateljev se njuni deklici razumeta izvrstno, hčerin novi izbranec pa je močno navdušil tudi mamo slavne manekenke Yolando Hadid.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Gigi Hadid Bradley Cooper poroka slavni pari skrivna poroka hollywoodske zvezde ljubezen
Moskisvet.com Je to nov zvezdniški parček? Ne boste verjeli, za koga se je ogrela Gigi Hadid!
24ur.com Gigi Hadid in Bradley Cooper v prvem skupnem intervjuju
24ur.com Bradley Cooper in Gigi Hadid znova ujeta skupaj
Zadovoljna.si Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
24ur.com Bradley Cooper in Gigi Hadid po večerji ponovno opažena skupaj
24ur.com Indira in Matic: V šov nisva prišla, da bi bila vsem všeč
24ur.com Gigi Hadid in Bradley Cooper prvič z roko v roki v javnosti
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bassettt
06. 08. 2026 19.54
Pa sta se, potihoma in intimno, še pred Tejlorko, spremeni jima nič, a ni lepo?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897