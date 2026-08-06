Sta si Gigi Hadid in Bradley Cooper obljubila večno zvestobo?

Sta se Gigi Hadid in Bradley Cooper poročila? Zvezdnika sta se nedavno zaljubljeno sprehajala po ulicah Pariza, na njunih levih prstancih pa je bilo praktično nemogoče spregledati ujemajoča se zlata prstana. Oboževalci so zdaj prepričani, da sta si na skrivaj obljubila večno zvestobo.
Viri blizu para so za tuje medije namignili, da je bila nedavna svečana večerja v New Yorku dejansko poročno slavje v krogu najožjih prijateljev in družine. Izlet v Francijo bi tako lahko bili tudi njuni medeni tedni, saj Pariz velja za mesto ljubezni. Odkar sta se leta 2023 spoznala na otroški rojstnodnevni zabavi skupnega prijatelja, sta igralec in manekenka sicer nerazdružljiva, njun odnos pa se je hitro prelevil iz prijateljstva v resno partnerstvo.
Tako 51-letnik kot 31-letnica sta sicer starša, zato sta si poleg njunega ljubezenskega odnosa prizadevala tudi za dober odnos med svojima hčerkama. Zvezdnica ima iz razmerja s pevcem Zaynom Malikom šestletno Khai Hadid Malik, igralec pa je oče devetletne Lee De Seine Shayk Cooper, ki se mu je rodila v zvezi z manekenko Irino Shayk. Po besedah bližnjih prijateljev se njuni deklici razumeta izvrstno, hčerin novi izbranec pa je močno navdušil tudi mamo slavne manekenke Yolando Hadid.
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