Sta si Gigi Hadid in Bradley Cooper obljubila večno zvestobo?

Sta se Gigi Hadid in Bradley Cooper poročila? Zvezdnika sta se nedavno zaljubljeno sprehajala po ulicah Pariza, na njunih levih prstancih pa je bilo praktično nemogoče spregledati ujemajoča se zlata prstana. Oboževalci so zdaj prepričani, da sta si na skrivaj obljubila večno zvestobo.

Romantični sprehod z roko v roki po mestu ljubezni - Bradley Cooper in Gigi Hadid. FOTO: Profimedia

Viri blizu para so za tuje medije namignili, da je bila nedavna svečana večerja v New Yorku dejansko poročno slavje v krogu najožjih prijateljev in družine. Izlet v Francijo bi tako lahko bili tudi njuni medeni tedni, saj Pariz velja za mesto ljubezni. Odkar sta se leta 2023 spoznala na otroški rojstnodnevni zabavi skupnega prijatelja, sta igralec in manekenka sicer nerazdružljiva, njun odnos pa se je hitro prelevil iz prijateljstva v resno partnerstvo.

Zaljubljenca na levem prstanu nosita ujemajoča se prstana - sta poročena? FOTO: Profimedia