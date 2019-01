Sta skupaj, nista skupaj ... Je njun razhod tokrat dokončen?

Ko je bila Gigi z Malikom, se je popolnoma izolirala od vseh. ''Vsakič, ko sta bila skupaj, se je umaknila od vseh prijateljev. Ves svoj čas in energijo je namenila njemu, ampak je bilo to preveč.'' Hadid in Malik sta dvoletno razmerje najprej končala marca lani, ko sta se oglasila tudi na družbenih omrežjih.

23-letna Gigi Hadid in 25-letni glasbenik Zayn Malik sta si vzela nekaj časa, ki ga preživljata ločeno, poročaE!.''Od začetka novembra nista več skupaj,'' je povedal vir. ''Menita, da je to trenutno najboljše za njuno razmerje.''

''Z Gigi sva imela izredno ljubeče in zabavno razmerje. Spoštujem in obožujem jo kot žensko in kot prijateljico.Ima neverjetno dušo in vsem najinim oboževalcem sem hvaležen, da v tem trenutku spoštujete to težko odločitev in najino zasebnost. Želiva si, da bi novico izvedeli od naju. Rada vas imava,'' je Zayn Malik zapisal na Twitterju. Svoj zapis pa je objavila tudi Gigi.

"Izjave o razhodih so pogosto zelo neosebne, saj je težko izraziti, kaj vse sta dve osebi skupaj doživeli ... ne le v razmerju, ampak v življenju na splošno. Za vedno bom hvaležna ljubezni, času in življenjskim lekcijam, ki sva si jih delila z Z-jem. Želim mu vse najboljše in še vedno ga bom podpirala kot prijatelja, ki ga spoštujem in imam rada. Kar zadeva prihodnost, pa se bo vedno zgodilo tisto, kar nam je namenjeno.''

Hadid in Malik sta se aprila lani sicer pobotala in zvezo skušala ohraniti čim bolj zasebno. 23-letnica je od takrat in vse do danes objavila le eno njuno skupno fotografijo, in sicer 22. oktobra lani.