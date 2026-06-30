Sta Taylor Swift in Travis Kelce skrivaj že stopila pred oltar?

Rishi Patel je eden najbolj znanih oblikovalcev v ZDA, ki se posveča porokam. Skupaj s svojo ekipo naj bi že oblikoval načrte za poročno slovesnost pevke Taylor Swift, ki bo čez nekaj dni večno zvestobo obljubila igralcu ameriškega nogometa Travisu Kelceju. A je nedavna Patelova objava na družbenem omrežju, v kateri je zapisal, da ni niti sanjal, da bo kdaj delal na takšnem dogodku, sprožila ugibanja, ali sta se zvezdnika skrivaj že poročila.

Taylor Swift in Travis Kelce naj bi že stopila pred oltar. FOTO: Profimedia

"Danes sem vprašal 23 svojih kolegov, ali so si, ko so začenjali delati v tej industriji, katere del so od sedem do 45 let, kdaj predstavljali ali sanjali, da bodo del dogodka, ki smo ga praznovali. Enotno so odgovorili, da ne. To mi pomeni več, kot bi lahko razložil," je zapisal oblikovalec in dodal: "Komaj čakam, da bom lahko razkril, kaj smo ustvarili, a za zdaj sem le hvaležen za tiste, ki mi pomenijo več, kot lahko opišem z besedami."

Vir blizu Patela je za Page Six dejal, da ima Rishi veliko zelo znanih strank, zato takšna objava najverjetneje res pomeni, da gre za nekoga posebnega, kot je Taylor Swift. O istem dogodku pa je na družbenem omrežju objavljala tudi Samantha Roberts, lastnica agencije, ki je znana po načrtovanju objav in sporočil o porokah slavnih strank, ki se naglo razširijo po spletu. "Nocojšnji dogodek je bil vrhunec kariere. Pred 15 leti sem prišla v New York, ker sem imela rada dogodke. Sanjala sem, da bom nekoč delala na takšnih, kot sem danes," je zapisala Roberts, v svoji objavi pa označila načrtovalko porok zvezdnikov, Marcy Blum.

Taylor Swift in Travis Kelce pripravljata razkošno poročno zabavo v New Yorku. FOTO: Profimedia

Ta je za Page Six razkrila, da ni šlo za poroko Swift, temveč poletno zabavo njene najljubše stranke, ki pa je ni imenovala. "Sodelovali smo z našimi najljubšimi in pogostimi poslovnimi partnerji. Rishi je oblikoval, Olivier Cheng kuhal, Allan Zepeda fotografiral. Prisotnih je bilo veliko zvezdnikov, med katerimi so bili Jerry Seinfeld, ekipa Knicks, Rockettes in Chris Martin," je dejala, ob tem pa dodala, da je zaradi varnostne ekipe delovalo, kot da gre za Taylor, a temu ni bilo tako.

Blum, ki je načrtovala poroke LeBrona in Savannah James, Kevina Bacona in Kyre Sedgwick, Billieja Joela in Katie Lee ter Natea Berkusa in Jeremiaha Brenta, je na družbenem omrežju objavila utrinke zabave, iz njih pa je razvidno, da je najverjetneje šlo za zabavo ekipe New York Knicks.

Taylor in Travis kmalu pred oltar