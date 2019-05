Sta več kot prijatelja?

Kaia Gerber in Harry Styles , član nekoč izjemno priljubljene fantovske skupine One Direction , sta prosti dan izkoristila za druženje. Odpravila sta se na malibujsko plažo, kjer seveda nista bila neopažena.

Poznata se že nekaj let in veljata za dobra prijatelja, ki se, kot kaže, znata odlično zabavati. Med drugim sta metala frizbi in se smejala. Medtem ko je 25-letni Harry nosil kratko hlače in majico, pa je 17-letna hčerka nekdanje supermanekenke Cindy Crawford nosila kavbojke in bel top s tankimi naramnicami oziroma 'crop top'.

Harry in Kaia sta si zelo blizu še iz časov skupine One Direction, ko se je Harry družil z njenim bratom 19-letnim Presleyjemter njenimi starši Cindy Crawford in Randejem Gerberjem. Harry je z družino Gerbers dopustoval v Ontariu, provinci Kanade leta 2014, medtem ko je Kaia pri 12 letih šla na koncert skupine One Direction, s člani pa se je v zakulisju tudi fotografirala.

Ne samo Kaia, ampak tudi Harry se spogleduje z modno industrijo. Med drugim je nastopil v kampanji blagovne znamke Gucci. Pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa in to še kako drži za Kaio, ki je šla po maminih stopinjah. Najstnica je hodila po modnih revijah znamk Calvin Klein, Chanel, Versace, Fendi, Prada, Yves Saint Laurent in Coach, poleg tega pa je postala obraz reklamne kampanje za parfum Daisy, modne hiše Marc Jacobs.