Sta Zendaya in Tom Holland poročena?

Sta Zendaya in Tom Holland res skrivaj stopila pred oltar? Zvezdničin dolgoletni stilist Law Roach pravi, da da. "Poroka je že bila. Zamudili ste jo," je na rdeči preprogi podelitve nagrad SAG povedal za Access Hollywood . "To je resnica," je še dodal. Igralski par novice še ni potrdil, govorice o tem, da naj bi se poročila, pa so se pojavile že pred mesecem, ko so igralko opazili z zlatim obročkom in ne več s prstanom z diamantom.

Zvezdnico franšize Dune so prvič z novim kosom nakita fotografirali 20. februarja v Beverly Hillsu, kjer se je srečala s producentom Joshem Liebermanom . Govorice, da sta zaročena, so se pojavile leta 2025, ko je Zendaya na rdečo preprogo zlatih globusov stopila z diamantnim prstanom na levem prstancu, Holland pa je res pokleknil med božično-novoletnimi prazniki nekaj dni prej.

Kot je takrat za Page Six povedal vir blizu igralcev, je bila zaroka za zvezdnico presenečenje, par pa naj bi se pred tem že pogovarjal o zakonu. "Oba skrbno skrivata svojo zasebnost, zato si je Tom želel, da zaroka ostane samo njuna," je takrat razkril vir, ki je dodal, da je zvezdnik franšize Spider-Man za dovoljenje za hčerino roko zaprosil zaročenkina starša, Kazembeja Ajamuja Colemana in Claire Stoermer.

Igralca sta se sicer začela sestajati leta 2017, razmerje pa sta javno potrdila šele leta 2021. Roach je lansko poletje razkril, da zvezdnika še nista začela načrtovati poroke, kot razlog pa navedel Zendayine službene obveznosti. "Še imamo čas. Še veliko časa," je takrat dodal stilist.