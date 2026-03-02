Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Sta Zendaya in Tom Holland poročena?

Los Angeles, 02. 03. 2026 16.15 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Zendaya in Tom Holland

Igralski par Tom Holland in Zendaya naj bi skrivaj stopila pred oltar. Novico je med pogovorom za Access Hollywood na rdeči preprogi razkril zvezdničin dolgoletni stilist Law Roach in ob tem opozoril, da tabloidi niso bili dovolj pozorni, zato so dogodek zamudili.

Sta Zendaya in Tom Holland res skrivaj stopila pred oltar? Zvezdničin dolgoletni stilist Law Roach pravi, da da. "Poroka je že bila. Zamudili ste jo," je na rdeči preprogi podelitve nagrad SAG povedal za Access Hollywood. "To je resnica," je še dodal. Igralski par novice še ni potrdil, govorice o tem, da naj bi se poročila, pa so se pojavile že pred mesecem, ko so igralko opazili z zlatim obročkom in ne več s prstanom z diamantom.

Zendaya naj bi zaročni prstan zamenjala za poročni obroček.
Zendaya naj bi zaročni prstan zamenjala za poročni obroček.
FOTO: Profimedia

Zvezdnico franšize Dune so prvič z novim kosom nakita fotografirali 20. februarja v Beverly Hillsu, kjer se je srečala s producentom Joshem Liebermanom. Govorice, da sta zaročena, so se pojavile leta 2025, ko je Zendaya na rdečo preprogo zlatih globusov stopila z diamantnim prstanom na levem prstancu, Holland pa je res pokleknil med božično-novoletnimi prazniki nekaj dni prej.

Preberi še Zendaya praznike preživlja z družino zaročenca Toma Hollanda

Kot je takrat za Page Six povedal vir blizu igralcev, je bila zaroka za zvezdnico presenečenje, par pa naj bi se pred tem že pogovarjal o zakonu. "Oba skrbno skrivata svojo zasebnost, zato si je Tom želel, da zaroka ostane samo njuna," je takrat razkril vir, ki je dodal, da je zvezdnik franšize Spider-Man za dovoljenje za hčerino roko zaprosil zaročenkina starša, Kazembeja Ajamuja Colemana in Claire Stoermer.

Igralca sta se sicer začela sestajati leta 2017, razmerje pa sta javno potrdila šele leta 2021. Roach je lansko poletje razkril, da zvezdnika še nista začela načrtovati poroke, kot razlog pa navedel Zendayine službene obveznosti. "Še imamo čas. Še veliko časa," je takrat dodal stilist.

zendaya tom holland poroka par stilist igralca

Igralka proti vladi: zloraba podobe za virtualno ministrico?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sl0venc
02. 03. 2026 17.27
Komu je dobra ta ženska skoraj brez "pljuč"?
Odgovori
0 0
Amor Fati
02. 03. 2026 17.15
Tedva resnično obetata.
Odgovori
0 0
osservatore
02. 03. 2026 16.43
Kdo že?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
vizita
Portal
5 vrst hrane, ki dokazano izboljšajo prebavo
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Je to Trumpov pravi cilj?
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
voyo
Portal
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551