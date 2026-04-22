"Sta Zoë Kravitz in Harry Styles zaročena?" se na družbenih omrežjih sprašujejo oboževalci. Govorice o zaroki je sprožil prstan z velikim diamantom, s katerim se je v javnosti nedavno pojavila igralka. Par, ki zasebno življenje skrbno skriva pred javnostjo, pa novice ni komentiral.

Zvezdnika so romantično začeli povezovati konec avgusta 2025, ko so ju opazili na sprehodu po Rimu, kjer sta se držala za roke, vir blizu pevca pa je za revijo People takrat dejal: "Družita se, medtem ko ona promovira svoj novi film." Mesec pozneje so ju skupaj opazili v New Yorku, kjer naj bi se sestala na kosilu z njenim slavnim očetom. Takrat je vir blizu igralke za People dejal, da je Zoë Harryja predstavila svojim prijateljem, njuna zveza pa deluje več kot le bežna.

"Sprehajata se, družita se s prijatelji in uživata med sprostitvenimi dejavnostmi. Imata noro kemijo," je še povedal vir in dodal, da sta najbolj zadovoljna s preprostimi stvarmi.

Igralka je bila pred zvezo s pevcem zaročena s Channingom Tatumom, Styles pa je bil v zvezi z Olivio Wilde, nato pa so ga povezovali z igralko Taylor Russell.