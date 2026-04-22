Tuja scena

Sta Zoë Kravitz in Harry Styles zaročena?

London, 22. 04. 2026 08.56

Avtor:
K.Z.
Harry Styles in Zoe Kravitz

Igralko Zoë Kravitz so v Londonu opazili z diamantnim prstanom na levem prstancu, mnogi oboževalci pa so takoj sklepali, da sta se s Harryjem Stylesom zaročila. Hčerko Lennyja Kravitza in nekdanjega člana skupine One Direction sicer romantično povezujejo od avgusta lani.

"Sta Zoë Kravitz in Harry Styles zaročena?" se na družbenih omrežjih sprašujejo oboževalci. Govorice o zaroki je sprožil prstan z velikim diamantom, s katerim se je v javnosti nedavno pojavila igralka. Par, ki zasebno življenje skrbno skriva pred javnostjo, pa novice ni komentiral.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnika so romantično začeli povezovati konec avgusta 2025, ko so ju opazili na sprehodu po Rimu, kjer sta se držala za roke, vir blizu pevca pa je za revijo People takrat dejal: "Družita se, medtem ko ona promovira svoj novi film." Mesec pozneje so ju skupaj opazili v New Yorku, kjer naj bi se sestala na kosilu z njenim slavnim očetom. Takrat je vir blizu igralke za People dejal, da je Zoë Harryja predstavila svojim prijateljem, njuna zveza pa deluje več kot le bežna.

Harry Styles in Zoe Kravitz romantično povezujejo od avgusta lani.
Harry Styles in Zoe Kravitz romantično povezujejo od avgusta lani.
"Sprehajata se, družita se s prijatelji in uživata med sprostitvenimi dejavnostmi. Imata noro kemijo," je še povedal vir in dodal, da sta najbolj zadovoljna s preprostimi stvarmi.

Igralka je bila pred zvezo s pevcem zaročena s Channingom Tatumom, Styles pa je bil v zvezi z Olivio Wilde, nato pa so ga povezovali z igralko Taylor Russell.

Razlagalnik

Lenny Kravitz je svetovno znan ameriški glasbenik, pevec, tekstopisec in producent, ki je svojo kariero začel v poznih 80. letih. Znan je po svojem edinstvenem glasbenem slogu, ki združuje elemente rocka, soula, funka in R&B-ja. Poleg glasbe je prepoznaven tudi po svojem značilnem modnem slogu in igralskih vlogah v filmih, kot je franšiza Igre lakote.

One Direction je bila izjemno priljubljena britansko-irska fantovska skupina, ustanovljena leta 2010 v britanski različici šova X Factor. Skupino so sestavljali Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson in Zayn Malik. Postali so svetovni fenomen in ena najbolje prodajanih glasbenih skupin vseh časov, preden so leta 2016 naznanili premor, ki se je kasneje prevesil v samostojne kariere članov.

Tradicija nošenja zaročnega prstana na levem prstancu izvira še iz časov starega Egipta in Rima. Verjeli so, da skozi ta prst poteka tako imenovana 'vena amoris' oziroma 'vena ljubezni', ki vodi neposredno do srca. Čeprav sodobna anatomija tega ne potrjuje, je običaj ostal globoko zakoreninjen simbol zavezanosti in čustvene povezanosti med partnerjema v mnogih kulturah po svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
