Sta zvezdnika serije Stranger Things zakopala bojno sekiro?

V Los Angelesu se je odvila premiera zadnje sezone serije Stranger Things . Glamuroznega dogodka se je udeležila celotna igralska zasedba na čelu z zvezdnikoma serije Millie Bobby Brown in Davidom Harbourjem . Na rdeči preprogi sta skupaj pozirala fotografom, kar je presenetilo marsikoga - v začetku tedna je namreč tuje medije zatresla novica, da je 21-letnica proti 50-letnemu stanovskemu kolegu domnevno vložila pritožbo zaradi ustrahovanja in nadlegovanja.

Po fotografijah sodeč sta igralca zakopala bojno sekiro. Ne le, da sta fotografom skupaj pozirala za fotografije, med poziranjem sta se zabavala, si šepetala na uho in se na široko režala. Novica o domnevnem ustrahovanju je sicer presenetila in užalostila številne oboževalce. Tako Millie kot David sta v preteklosti drug o drugem govorila le najlepše stvari. Tudi v zgodbi serije je njun odnos globok in pomemben.

Na dogodku nihče od njiju ni komentiral poročanj o pritožbi. Spomnimo, novico je prvi poročal tabloid Daily Mail, ki je trdil, da je igralka pred snemanjem zadnje sezone serije vložila pritožbo proti njemu zaradi ustrahovanja in nadlegovanja. "Bilo je več strani pritožb, preiskava je trajala več mesecev," je povedal neimenovan vir. Harbour naj bi se zaradi igralkinih trditev soočil z notranjo preiskavo, ugotovitve preiskave pa niso znane. Zvezdnica naj bi finale serije snemala tudi v spremstvu osebnega predstavnika na snemanju. Vir je poudaril, da nadlegovanje ni bilo spolne narave.