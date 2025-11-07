Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Sta zvezdnika serije Stranger Things zakopala bojno sekiro?

Los Angeles, 07. 11. 2025 13.56 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
3

V začetku tedna je tuje medije zatresla novica, da je Millie Bobby Brown proti Davidu Harbourju domnevno vložila pritožbo zaradi ustrahovanja in nadlegovanja. Novica je presenetila in užalostila številne oboževalce, po fotografijah s premiere pete sezone serije Stranger Things pa se zdi, da sta igralca bojno sekiro že zakopala.

V Los Angelesu se je odvila premiera zadnje sezone serije Stranger Things. Glamuroznega dogodka se je udeležila celotna igralska zasedba na čelu z zvezdnikoma serije Millie Bobby Brown in Davidom Harbourjem. Na rdeči preprogi sta skupaj pozirala fotografom, kar je presenetilo marsikoga - v začetku tedna je namreč tuje medije zatresla novica, da je 21-letnica proti 50-letnemu stanovskemu kolegu domnevno vložila pritožbo zaradi ustrahovanja in nadlegovanja.

Sta zvezdnika serije Stranger Things zakopala bojno sekiro?
Sta zvezdnika serije Stranger Things zakopala bojno sekiro? FOTO: Profimedia

Po fotografijah sodeč sta igralca zakopala bojno sekiro. Ne le, da sta fotografom skupaj pozirala za fotografije, med poziranjem sta se zabavala, si šepetala na uho in se na široko režala. Novica o domnevnem ustrahovanju je sicer presenetila in užalostila številne oboževalce. Tako Millie kot David sta v preteklosti drug o drugem govorila le najlepše stvari. Tudi v zgodbi serije je njun odnos globok in pomemben.

Na dogodku nihče od njiju ni komentiral poročanj o pritožbi. Spomnimo, novico je prvi poročal tabloid Daily Mail, ki je trdil, da je igralka pred snemanjem zadnje sezone serije vložila pritožbo proti njemu zaradi ustrahovanja in nadlegovanja. "Bilo je več strani pritožb, preiskava je trajala več mesecev," je povedal neimenovan vir. Harbour naj bi se zaradi igralkinih trditev soočil z notranjo preiskavo, ugotovitve preiskave pa niso znane. Zvezdnica naj bi finale serije snemala tudi v spremstvu osebnega predstavnika na snemanju. Vir je poudaril, da nadlegovanje ni bilo spolne narave.

Sta zvezdnika serije Stranger Things zakopala bojno sekiro?
Sta zvezdnika serije Stranger Things zakopala bojno sekiro? FOTO: Profimedia

Zadnji mesec je za igralca vse prej kot miren. Poleg poročanj o napetostih na setu serije se namreč sooča še z javno ločitvijo od pevke Lily Allen, ki je nedavno izdala album, v katerem je izpostavila njegovo nezvestobo in neprijazen odnos. Glasbenica je na albumu celo namignila, da je igralec "odvisnik od seksa" ter da je kršil pravila njunega odprtega zakona.

Millie Bobby Brown David Harbour stranger things odnos
Naslednji članek

Angelski obraz z glasom heavy metalca

SORODNI ČLANKI

Millie Bobby Brown: Oboževala sem svojo obrito glavo, takoj bi jo imela

Ethan Hawke: Hči Maya mi noče razkriti vsebine serije Stranger Things

Millie Bobby Brown pripravljena na zaključek serije Stranger Things

Zvezdnik serije Stranger Things več ne skriva istospolne usmerjenosti

Zvezdnik serije Stranger Things izgubo kilogramov označil za preporod

Millie Bobby Brown: Borim se z enakimi stvarmi kot katerikoli drug 18-letnik

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
07. 11. 2025 14.40
Model je prevaral svojo ženo s stopetdeset kilsko služkinjo, ki je čistila stanovanje od njegovega frenda. Glede na prvi pogled, bi rekel, da sta tedva zakopala bojno sekiro.
ODGOVORI
0 0
Levi so barabe
07. 11. 2025 14.33
-1
5 let je že od zadnje sezone tko da me je že minil in v tem času sem tudi že ukinil Netflix
ODGOVORI
0 1
Voly
07. 11. 2025 14.55
5 let od zadnje sezone, ki je bila narejena leta 2024?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330