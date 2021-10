Stacey Dash iz filma Nimaš pojma o odvisnosti: Jemala sem po 20 tablet dnevno

Igralka, ki je leta 1995 zaigrala v zdaj že kultnem filmu Nimaš pojma in kasneje tudi v istoimenski seriji, je spregovorila o svoji odvisnosti od zdravil. Zaradi protibolečinskih tablet je celo ostala brez vsega, mesečno je namreč za te odštela tudi do osem tisoč evrov. V intervjuju je razkrila še, da ima za seboj razmerje, v katerem je bila pogosto fizično zlorabljena.

Stacey Dash, ki je kot Dionne Davenport ob Alicii Silverstone zaigrala v filmu Nimaš pojma, je spregovorila o svoji temnačni preteklosti. Igralka, ki se je v filmskem hitu pojavila leta 1995, med letoma 1996 in 1999 pa še v istoimenski seriji, je priznala, da se je njeno življenje v preteklih letih močno razlikovalo od tistega, ki ga je živela v filmu in nadaljevanki.

icon-expand Stacey Dash kot Dionne v filmu Clueless. FOTO: Profimedia

Med gostovanjem pri televizijski osebnosti Dr. Ozu je priznala, da je v najtežjih trenutkih jemala od 18 do 20 tablet dnevno. 54-letnica je bila iskrena v intervjuju, ki je izšel pred nekaj dnevi in oboževalce pustil brez besed. Oz je pogovor nadaljeval s komentarjem: "18 do 20 tablet vicodin dnevno, to je izredno drago." Igralka pa mu je ob tem odvrnila: ''Tako je, izgubila sem vse!''

icon-expand 54-letna igralka ima za seboj burno preteklost. FOTO: Profimedia

Vicodin je na ameriškem tržišču znan kot zdravilo na recept, ki pomaga proti srednje močnim ali zelo močnim bolečinam. Predpisana dnevna doza je maksimalno dve tableti na šest ur. Dasheva je priporočen dnevni vnos močno prekoračila, to odvisnost pa je v pogovoru označila za njeno ''najglobljo in najtemnejšo skrivnost.'' Kar 4,3 do 8,6 tisoč evrov mesečno je porabila samo za to, da je zadostila svojim potrebam.

V intervjuju z znanim televizijskim zdravnikom je razkrila še en grozljiv podatek. Dolga leta je namreč živela z nasilnim partnerjem, ki ji je prizadejal tudi fizične poškodbe. Nekega dne, v njenih dvajsetih, ji je celo zlomil roko. ''Tako močno me je tepel, da se iz postelje nisem mogla spraviti cela dva tedna. Nisem mogla hoditi, zlomil mi je roko, me za tri dni zvezal k postelji. Nek del mene je celo mislil, da si to zaslužim,'' je bila iskrena.

icon-expand V filmu Clueless je zaigrala ob zdaj že pokojni igralki Brittany Murphy. FOTO: Profimedia