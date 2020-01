Štajerko Nušo poljubil sanjski moški Hrvaške

Nuša Rojs , ki smo jo pred letom in pol spoznali v sedmi sezoni šova Slovenija ima talent, se v resničnostnem šovu resnično zabava in končno je dobila povabilo na pravi zmenek, kjer je imela Mija Matića samo zase.

S sanjskim moškim se je Štajerka družila skoraj cel dan, najprej jo je peljal na golf, kjer sta se neizmerno zabavala, saj je imela Nuša nekaj težav s koncentracijo, Miju pa je bilo všeč, da ji je lahko nagajal. "Všeč mi je, da mi pomaga, všeč sta mi pristnost in energija med nama," je dejala. Medtem ko se je Slovenka zabavala s sanjskim moškim, je bilo v hiši med ostalimi dekleti vse več napetosti, a so bile tudi one deležne presenečenja. Obiskal jih je vinar in dekleta so tako imela degustacijo različnih vin.