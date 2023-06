Stallone med strogo dieto jedel le tuno: Pozabljal sem telefonsko številko

"Ko sem snemal tretji del Rockyja, sem popil tudi 25 skodelic kave na dan," je povedal v intervjuju za The Wall Street Journal o filmu iz leta 1982, kjer se je boksar boril proti Clubberju Langu. "Moj zajtrk je bil sestavljen iz dveh manjših ovsenih piškotkov, ki so vsebovali rjavi riž, in 10 skodelic kave. Želel sem zmanjšati telesno maščobo za 2,8 odstotka," je še dodal.

Par, ki se je minulo leto po skorajšnji ločitvi pobotal, svoje življenje postavlja na ogled v novem resničnostnem šovu z naslovom The Family Stallone , v njem pa sodelujejo tudi njune tri hčerke, 26-letna Sophia , 24-letna Sistine in 21-letna Scarlet , ki očeta pogosto dražijo zaradi njegovega videza med vadbo.

"Kar naprej me daje zgaga, zato sem moral zmanjšati," je povedal igralec, ki sedaj redno je zajtrk, ki mu ga vsak dan pripravi njegova žena Jennifer Flavin . "Moja žena je osredotočena na zajtrk. To je čudovito. Pripravi avokado, štiri jajca, sir, tri rezine lubenice in grozdje," je povedal o novi navadi.

"Na sebi imam naglavni trak, včasih cilinder ali kavbojski klobuk, vse, da razbijem to monotonost," je priznal v intervjuju in dodal: "Vse to počnem, da mi ni dolgčas. Težko je telovaditi sam." Zvezdnik pa je ob tem povedal, da je vadba, ki se je poslužuje v teh dneh, daleč od tiste, ki se je je držal med snemanjem filmov o Rockyju.

"Od dviganja uteži sem večinoma prešel na kable in trakove. To je podobno fizioterapiji. Vzdržuješ kondicijo, različne stile gibanja in poskrbiš, da se tvoji udi ves čas gibajo. Imel sem pet operacij hrbta, dvakrat so mi operirali ramo, tri vratne fuzije in operacijo obeh kolen," je povedal in dodal: "Življenje res gledam skozi tigrove oči in s pravim smislom za humor. Ni se ti treba mučiti, saj te bo svet dovolj trpinčil. Dajte si duška. To ni enostavno, a brez humorja tole ni zabaven svet."