Stallone o sporu s Schwarzeneggerjem: rivalstvo, ki je spremenilo svet filma

Sylvester Stallone je v nedavni epizodi podkasta The Rest Is Entertainment odkrito spregovoril o izvoru svojega večdesetletnega spora s stanovskim kolegom Arnoldom Schwarzeneggerjem. Danes 80-letni igralec je pojasnil, da je bil odnos s 79-letnim avstrijsko-ameriškim zvezdnikom že od samega začetka izrazito tekmovalen. Temeljni razlog za njuno globoko nesoglasje pa je bila želja obeh, da bi prevzela premoč in postala vodilni obraz v žanru akcijskega filma, ki je v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja doživljal svoj vrhunec. Ta tekmovalnost je tako dolga leta narekovala njune karierne odločitve in medsebojne odnose.

Sylvester Stallone in Arnold Schwarzenegger FOTO: Profimedia

Incident na podelitvi zlatih globusov kot uradni začetek spora

Stallone se je spomnil natančnega trenutka, ko je spoznal, da bo zvezdnik filma Terminator predstavljal resno oviro na njegovi karierni poti. Do prvega trenja je prišlo na eni izmed podelitev filmskih nagrad zlati globus, kjer mu je Schwarzenegger namenjal izrazito neprijazne poglede. Ob njunem naslednjem srečanju na isti prireditvi je napetost dosegla vrhunec, saj je Stallone v svojega tekmeca drzno vrgel veliko posodo z rožami. "Pretvarjal sem se, da proslavljam, v smislu 'juhuhu'," je dejal Stallone. S tem dejanjem je bila, kot se je slikovito izrazil sam, rokavica uradno vržena in goreče rivalstvo med njima se je neizprosno začelo.

Sylvester Stallone v filmu Rambo FOTO: Profimedia

Bitka se je iz zakulisja hitro preselila na velika platna. Leta 1985 sta v kinematografih trčila z legendarnima uspešnicama Rambo II in Komandos, sovraštvo v resničnem življenju pa je le še prilivalo olja na ogenj njune ustvarjalnosti. "Bilo je zelo sporno, verjemite mi, v čemer pa sem užival. Kajti bolj ko sem jaz jezil njega in bolj ko je on jezil mene, bolj sva se borila za ustvarjanje naslednjega akcijskega filma – večji nož, glasnejša pištola, večje število trupel, boljša lokacija. Vse skupaj se je le še stopnjevalo," je priznal zvezdnik.

Od poslovnega sodelovanja do končne sprave ob cigari

Intenzivnost njunega spora je bila tako izrazita, da je vplivala tudi na njune skupne poslovne podvige. Oče petih otrok je razkril, da leta 1991, ko sta bila oba del skupine slavnih ustanoviteljev in vlagateljev pri zagonu verige priljubljene restavracije, preprosto nista prenesla, da bi med promocijskimi dogodki stala na istem odru. Do pomiritve je prišlo šele dve desetletji po začetku spora, natančneje leta 2003, ko se je Schwarzenegger podal v politiko in uspešno kandidiral za guvernerja Kalifornije. Ko nista bila več neposredna tekmeca v filmski industriji, sta ob naključnem srečanju v prodajalni cigar končno zakopala bojno sekiro. Kljub temu Stallone poudarja, da določena mera tekmovalnosti med njima ne bo nikoli povsem izginila.

Neprestano prizadevanje za čim bolj avtentične in fizično zahtevne akcijske prizore pa je pustilo resne posledice na zdravju legendarnega igralca. Med nedavno promocijo četrte sezone serije Tulsa King je Stallone v intervjuju za Fox News Digital spregovoril o visoki fizični ceni svoje večdesetletne hollywoodske kariere. Razkril je, da je med snemanjem filma Plačanci (The Expendables) iz leta 2010 utrpel hude poškodbe hrbta, vratu in ramen. Sedaj svojo odločitev, da je sam izvajal nevarne kaskaderske točke, obžaluje, saj mu je žal, da je s tem uničil svoje telo.