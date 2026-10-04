Stallone se je na vrhuncu slave znašel v hudi stiski: Postal sem bulimičen

Sylvester Stallone je odkrito spregovoril o težavah s samopodobo, s katerimi se je soočal na vrhuncu svoje slave. Igralec je v intervjuju za The New York Times razkril, da je v 80. letih postal obseden s svojim videzom, zaradi česar je zlorabljal steroide in razvil motnjo hranjenja.

"Rockyja sem sprva videl kot precej uglajenega, povsem običajnega moškega. Ko pa smo razmišljali o nadaljevanju zgodbe, se mi je zdelo, da bi lahko njegov lik postal nekoliko bolj nečimrn in začel več pozornosti posvečati svojemu videzu. Pri Rambu pa je bilo drugače, igral sem bojevnika, zato je moral delovati bolj surovo, skoraj živalsko. Takrat sem začel razmišljati, da moram svoje telo izoblikovati po vzoru jaguarja oziroma velike mačke," je priznal zvezdnik in dodal: "Potem pa je to preraslo v obsedenost, in to zelo hudo. Prišlo je tako daleč, da sem postal bulimičen ... Med snemanjem filma Rocky III sem delež telesne maščobe znižal na 2,6 odstotka ... in v sebi nisem mogel obdržati praktično ničesar."

78-letnik, ki je z ikoničnimi vlogami zaznamoval filmsko zgodovino, je priznal, da je v času svoje največje ranljivosti jemal tudi steroide. "Postal sem tako obseden z ohranjanjem takšne telesne pripravljenosti ... da je to začelo vplivati name," je dejal in zatrdil, da po njegovem mnenju tako ekstremne telesne pripravljenosti ni mogoče doseči brez dodatnih sredstev. "Nihče tega ne doseže brez dodatkov ali zdravil, ne glede na to, kaj govorijo. Če želiš šest mesecev neprestano trenirati in ohranjati takšno formo, ob tem pa jesti jogurt in puding, preprosto ne bo šlo."

Vsi ti napori in uporaba steroidov so na njegovem telesu pustili hude posledice, ki jih čuti še desetletja pozneje. "Svoje telo sem zlorabljal. Prestal sem devet operacij hrbta, dve operaciji ramen in tri operacije vratne hrbtenice. Vse mogoče," je dejal in dodal: "Praktično sem sestavljen skupaj z žico, vendar si še vedno želim ostati v dobri formi."

Kljub vsem težavam pa si prizadeva, da navkljub letom ostaja v dobri formi, pri čemer pa za normalno funkcioniranje jemlje številna zdravila. "Vse skupaj je terjalo strašno visoko ceno. Če bi lahko še enkrat izbiral, bi si rekel: 'Naj breme prevzame kdo drug, svojih kaskaderskih prizorov pa ne izvajaj sam'," je priznal.