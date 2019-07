Stallone v Splitu: za najem jadrnice odštel več kot 100 tisoč evrov

Slavna družina je za letošnji dopust izbrala čudovito Dalmacijo.Igralec, scenarist in režiserSylvester Stallone je z ženo Jennifer Flavin ter hčerkami Sistine Rose, Sophio Rose in Scarlet Rose v sredo pripotoval v Split, poroča časopisSlobodna Dalmacija. Petčlanska družina je krenila do pristanišča, kjer jih je že čakala luksuzna jadrnica, s katero zdaj križarijo med dalmatinskimi otoki.