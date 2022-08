Stallone zanikal namerno zapravljanje skupnega premoženja

Sylvester Stallone se je prek svojega odvetnika odzval na ženine obtožbe, da naj bi namerno zapravljal zakonsko premoženje, in to zanikal. Sodni dokumenti, ki jih je na sodišče na Floridi, kjer je Jennifer Flavin vložila zahtevo za ločitev, vložil še zvezdnikov odvetnik, dokazujejo, da 76-letni igralec zanika ženine obtožbe, da je namerno zapravljal denar.

Kar zadeva odvetniške honorarje in pravne stroške, je Flavinova prosila sodišče, naj upošteva ravnanje vsake stranke, ki bi lahko potencialno podaljšalo postopek in spodbudilo medsebojno sodelovanje, da bi "zmanjšali stroške" pravnih stroškov. V svojem odgovoru je Stallone opozoril, da je njegova žena najela odvetnika, da jo zastopa, in se strinjala, da bo plačala njegove pravne stroške. Zvezdnik ni nasprotoval, da žena ponovno prevzame dekliški priimek, in se je strinjal, da je njuna zveza trajno uničena.

"Sylvester Stallone ni bil vpleten v namerno razpršitev, izčrpavanje in/ali zapravljanje zakonskega premoženja, kar je imelo negativen ekonomski vpliv na zakonsko premoženje," je v uradnem dokumentu zapisala igralčeva odvetniška ekipa in dodala, da se zvezdnik ni posluževal takega obnašanja. Ženi je zavrnil tudi ekskluzivni dostop do njune vile v Palm Beachu.

Le nekaj dni po tem, ko je 54-letnica vložila zahtevo za razvezo, je igralec zanikal, da je za njun razhod kriva tetovaža psa, s katero je prekril ženin obraz. Dejal je, da je do nesoglasij v njunem zakonu res prišlo zaradi psa, a je bil ta zgolj povod do drugih težav in preteklih sporov. "Zakona nisva končala zaradi tako nepomembne zadeve," je povedal zvezdnik in dodal: "Šla sva vsak v svojo smer, Jennifer pa globoko spoštujem. Vedno bom jo imel rad. Je čudovita ženska in je najbolj prijazen človek, kar sem jih kdaj spoznal."

Tudi Jennifer Flavin je podala svojo izjavo o ločitvi, v kateri je povedala: "Žalostna sem, da sem po 25 letih zakona vložila zahtevo za ločitev od moža Sylvestra Stallona. Čeprav ne bova več poročena, bom vedno cenila najino več kot 30 let trajajoče razmerje, ki sva si ga delila, in vem, da sva oba predana svojim trem hčerkam."