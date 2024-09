Stankica iz Sanjskega moškega Hrvaške o spodletelih posegih: Vse me boli

Zmagovalka tretje sezone Sanjski moški Hrvaške 38-letna Stankica Stojanović je pred kratkim na družbenih omrežjih pokazala svoj zabuhli obraz in spregovorila o svojih zdravstvenih težavah. "V prihajajočem obdobju vam bo moja vsebina obrnila želodec, nekomu pa kaj tretjega. Odločila sem se, da z vami delim, kaj sem prestajala eno leto," je zapisala Stankica. Zdaj je za hrvaške medije potrdila, da gre za zaplete, ki so po aplikaciji polnil vidni na obrazu. Na Instagramu je razkrila, da ta agonija traja že več kot leto dni in kako je sodelovala s podjetjem, ki se ukvarja z medicinsko opremo.

"Po dveh aplikacijah polnila Radienat me je obraz začel boleti, polnilo se je začelo premikati in 'potovati' po obrazu," je začela Stankica in nadaljevala: "Sodelovanje je bilo korektno in nisem si mogla misliti, da bo šlo kaj narobe. Vendar po dveh aplikacijah Radiantnih polnil sem začela čutiti spremembe na obrazu in bolečine. Po pomoč sem se najprej obrnila k zdravnikom, ki so se s temi aplikacijami tudi ukvarjali. V tistem trenutku sem dobila toliko kortikosteroidov in antibiotikov, da si človek niti ne more zamisliti. A sem vsa ta zdravila morala hitro nehati jemati, saj so imela veliko stranskih učinkov."

"Vsa zdravila, ki sem jih jemala, absolutno niso dolgoročno izboljšala mojega zdravja," je poudarila. "Agonija se nadaljuje. Moje psihično in fizično stanje se občutno slabšata. Zdravljenje sem nadaljevala samostojno, s pomočjo strokovnjakov. Celoten proces je močno omejil moje delo, me finančno popolnoma izčrpal, moje fizično in psihično stanje pa je vse slabše iz dneva v dan. Mnogi so opazili mojo odsotnost na družbenih omrežjih in v tem stanju, v katerem sem se znašla, je zelo težko biti kreativen in narediti nekaj lepega, kar bo jutri lahko še komu motivacija," je zaključila.

Dodala je, da se je odločila spregovoriti, ker bo s tem dala misliti dekletom, ki razmišljajo o lepotnih polnilih. "Pa s polnili ni nič narobe, da ne bo pomote, samo prosim, pozanimajte se o izvajalcu, pridobite potrdila in certifikate."