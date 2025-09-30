Svetli način
Tuja scena

Stanley Tucci o 21 let mlajši ženi: Žal mi je, da je ne bom videl, kako se stara

London, 30. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
K.Z.
Igralec Stanley Tucci se ne obremenjuje s starostno razliko med njim in njegovo 21 let mlajšo ženo Felicity Blunt, kljub temu pa je nedavno priznal, da ga v zvezi s tem muči predvsem misel na prihodnost, saj se on stara veliko hitreje kot 43-letna literarna agentka, sam pa je najverjetneje ne bo videl, kakšna bo, ko bo zares stara.

64-letni Stanley Tucci je leta 2012 stopil pred oltar z 21 let mlajšo literarno agentko Felicity Blunt, a ga razlika v letih med njima ni nikoli motila, je že večkrat povedal. Tako je tudi danes, le da zvezdnik filma Hudičevka v Pradi pravi, da zdaj več razmišlja o prihodnosti, za katero se zaveda, da svoje soproge ne bo videl, ko bo že stara gospa.

Stanley Tucci in Felicity Blunt sta se poročila leta 2012.
Stanley Tucci in Felicity Blunt sta se poročila leta 2012. FOTO: Profimedia

"Žal mi je, da je ne bom videl, kako se stara, in da ne bom mogel skrbeti zanjo, če bo potrebovala oskrbo," je Tucci povedal za londonski The Times. "Mislim, da je nekaj res lepega v tem, da se ljudje starajo skupaj. In če se ne zgodi čudež, se to ne bo zgodilo," je bil realen zvezdnik.

Spoznala sta se prek njene sestre

Tucci je Felicity spoznal leta 2006 na premieri filma Hudičevka v Pradi, v katerem je igral z njeno sestro Emily Blunt. Njune poti so se ponovno prekrižale štiri leta pozneje, na poroki Emily in igralca Johna Krasinskega leta 2010.

Preberi še Stanley Tucci je po bitki z rakom "izjemno srečen", da živi

Igralec, čigar prva žena Kate Tucci je umrla zaradi raka dojke leta 2009, se je s Felicity poročil leta 2012. Par ima dva otroka – sina Mattea, ki se je rodil leta 2015, in hčerko Emilio, ki je na svet privekala leta 2018. Tucci ima iz prvega zakona tri starejše otroke.

Težek boj z boleznijo

Ko je bila Felicity drugič noseča, je Stanley izvedel, da ima raka na grlu, kar je bil izjemno težak čas za vso družino. "Grozno je bilo prestajati to, potem ko so mi za rakom umrli žena in nekaj prijateljev, ampak sem srečnejši kot kdaj prej," je Stanley povedal v istem intervjuju in opisal zdravljenje s kemoterapijo in obsevanjem.

"Edina stvar, ki me še vedno muči, je, kako težko je bilo za Felicity, ki je rodila, medtem ko sem bil jaz na zdravljenju. In seveda je bilo težko za otroke," je še dodal zvezdnik, katerega bolezen je zdaj v fazi mirovanja.

