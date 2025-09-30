Stanley Tucci o 21 let mlajši ženi: Žal mi je, da je ne bom videl, kako se stara

64-letni Stanley Tucci je leta 2012 stopil pred oltar z 21 let mlajšo literarno agentko Felicity Blunt , a ga razlika v letih med njima ni nikoli motila, je že večkrat povedal. Tako je tudi danes, le da zvezdnik filma Hudičevka v Pradi pravi, da zdaj več razmišlja o prihodnosti, za katero se zaveda, da svoje soproge ne bo videl, ko bo že stara gospa.

"Žal mi je, da je ne bom videl, kako se stara, in da ne bom mogel skrbeti zanjo, če bo potrebovala oskrbo," je Tucci povedal za londonski The Times . "Mislim, da je nekaj res lepega v tem, da se ljudje starajo skupaj. In če se ne zgodi čudež, se to ne bo zgodilo," je bil realen zvezdnik.

Tucci je Felicity spoznal leta 2006 na premieri filma Hudičevka v Pradi , v katerem je igral z njeno sestro Emily Blunt . Njune poti so se ponovno prekrižale štiri leta pozneje, na poroki Emily in igralca Johna Krasinskega leta 2010.

Igralec, čigar prva žena Kate Tucci je umrla zaradi raka dojke leta 2009, se je s Felicity poročil leta 2012. Par ima dva otroka – sina Mattea , ki se je rodil leta 2015, in hčerko Emilio , ki je na svet privekala leta 2018. Tucci ima iz prvega zakona tri starejše otroke.

Ko je bila Felicity drugič noseča, je Stanley izvedel, da ima raka na grlu, kar je bil izjemno težak čas za vso družino. "Grozno je bilo prestajati to, potem ko so mi za rakom umrli žena in nekaj prijateljev, ampak sem srečnejši kot kdaj prej," je Stanley povedal v istem intervjuju in opisal zdravljenje s kemoterapijo in obsevanjem.

"Edina stvar, ki me še vedno muči, je, kako težko je bilo za Felicity, ki je rodila, medtem ko sem bil jaz na zdravljenju. In seveda je bilo težko za otroke," je še dodal zvezdnik, katerega bolezen je zdaj v fazi mirovanja.