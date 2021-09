Cardi B pokazala poplavljeno skoraj petmilijonsko stanovanje v Atlanti

"Nevihta ni šala," je zapisala Cardi B. "To je tako noro," je dejala med snemanjem. Posnela je tudi tla v kopalnici, ki je bila prav tako poplavljena, in med snemanjem zavpila: "Vse se potaplja."

Zvezdnica in njen mož sta manjši dvorec, ki ima pet spalnic in kar enajst kopalnic, kupila na božični večer leta 2019, stoji pa v soseski Sandy Springs v predmestju Atlante. Zakonca od takrat prebivata v tej luksuzni nepremičnini s triletno hčerko Kulture , kmalu pa se jim bo pridružil nov družinski član.

V orkanu Ida, ki je zvezno državo Louisiana prizadel pred nekaj dnevi, je več kot milijon ljudi ostalo brez elektrike, hrane in pitne vode. Orkan se je pomikal naprej proti vzhodni obali, v mestu New York pa so razglasili izredne razmere, saj je voda zalivala ceste in podzemno železnico.