Starejši sin Johna Lennona prestal nujno operacijo

Julian Lennon je prestal nujno operacijo, saj so mu zdravniki diagnosticirali raka. Glasbenik in fotograf je bil na operacijski mizi kar sedem ur, novico o svojem zdravstvenem stanju pa je delila na družbenem omrežju, kjer je sledilce pozval, naj opravljajo redne preglede in upoštevajo nasvete svojega zdravnika.

"Namesto, da bi šel domov in postavil svoje božično drevo in srečno zaključil leto, sem po opravljenem delu v New Yorku odletel direktno nazaj v Los Angeles, kjer sem z letališča odšel na operacijo h kirurgu, ki mi ga je priporočila dr. Tess. Operacija je bila uspešna, čakamo pa še na rezultate biopsije, ki pa jih morda ne bomo dobili pred božičem," je zapisal.

61-letni Lennon je zapisal, da je rakavo znamenje na njegovi roki odkrila dermatologinja, ki je odločila, da mora takoj prestati nujno operacijo, pri katerem so mu odstranili tkivo na rami in podlahti. Dodal je, da mu je dr. Tess rešila življenje že leta 2020, ko je dobil enako diagnozo.

"Zelo sem hvaležen dr. Tess in dr. Timu, da sta tako hitro uredila vse potrebno za operacijo in morda znova rešila moje življenje. V takšnih okoliščinah ne moreš biti preveč samozavesten, a vsi verjamemo, da je dr. Tim rešil zadevo, zato držimo pesti. Dobre novice bodo tako najboljše božično darilo na katero upam. Hkrati je to tudi opomnik za vse, da se redno posvetujte z zdravniki, saj vzame le malo časa in morda si boste prav s tem rešili življenje," je pozval Lennon.

Zapis je zaključil z besedami:"Rad imam življenje in želim si še dolgo živeti, to pa je en način in odločitev, ki lahko odloča o vaši prihodnosti. Vsem želim srečne praznike in dolgo zdravo življenje."

Julian je februarja 2020 sporočil, da je na glavi imel znamenje, za katerega se je izkazalo, da je rakavo, tudi takrat pa mu je pomagala dr. Tess.