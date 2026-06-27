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Starejši sin umorjenih zakoncev Reiner prvič po tragediji na rdeči preprogi

Los Angeles, 27. 06. 2026 15.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Jake Reiner

Jake Reiner se je prvič po tem, ko sta bila njegova starša Rob Reiner in Michele Reiner umorjena na svojem domu v Los Angelesu, udeležil javnega dogodka. 35-letnik se je sprehodil po rdeči preprogi premiere dokumentarnega filma Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness: An Almost History of America. Jake Reiner je starejši brat Nicka Reinerja, ki je obtožen umora slavnih staršev.

Ker se je Jake Reiner v mesecih po smrti svojih staršev večinoma umaknil iz javnosti, je bil njegov povratek deležen številnih spodbudnih odzivov. "Ne more spremeniti tega, kar se je zgodilo, lahko pa stori vse, da bo živel čim bolj lepo in srečno življenje ter tako počastil svoja draga starša," je zapisal eden od komentatorjev pod njegovo objavo na Instagramu. "Prepričan sem, da bi si to želela. Njemu in njegovi sestri pošiljam veliko ljubezni in pozitivne energije."

Michele, Rob, Jake, Romy in Nick Reiner.
Michele, Rob, Jake, Romy in Nick Reiner.
FOTO: Profimedia

Jake se je za podporo javnosti zahvalil v studiu svojega podkasta The Incline, kamor se je vrnil 6. maja: "Rad bi se zahvalil vsem, ki ste se mi oglasili, tako od blizu kot od daleč, odkar se je vse to zgodilo. Poskušal sem odgovoriti vsakemu od vas in to bom počel tudi v prihodnje. Samo vedite, da sem videl vso ljubezen in vso podporo, ki ste mi jo izkazali."

Že pred tem je o smrti svojih staršev spregovoril v osebnem eseju, v katerem je opisal svoje žalovanje. "Nič te ne more pripraviti na občutek, ko v istem trenutku izgubiš oba starša. To je tako uničujoče, da je skoraj nemogoče dojeti. Še vedno se vsako jutro zbudim in se moram prepričati, da ne, to niso sanje. To je resnično moja nočna mora."

Rob Reiner s sinom Jakom.
Rob Reiner s sinom Jakom.
FOTO: AP

"Seveda je izguba starša vedno strašna, vendar se nič ne more primerjati s tem, da izgubiš oba hkrati, povrh vsega pa je v središču vsega tvoj brat. To je skoraj nemogoče predelati." Za prihodnost je Jake v imenu svoje družine, v kateri je tudi njegova 28-letna mlajša sestra Romy, izrazil le eno željo. "Prosim le za ljubezen in sočutje. Za isti vrednoti, po katerih sta živela moja starša."

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