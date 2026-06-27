Starejši sin umorjenih zakoncev Reiner prvič po tragediji na rdeči preprogi

Ker se je Jake Reiner v mesecih po smrti svojih staršev večinoma umaknil iz javnosti, je bil njegov povratek deležen številnih spodbudnih odzivov. "Ne more spremeniti tega, kar se je zgodilo, lahko pa stori vse, da bo živel čim bolj lepo in srečno življenje ter tako počastil svoja draga starša," je zapisal eden od komentatorjev pod njegovo objavo na Instagramu. "Prepričan sem, da bi si to želela. Njemu in njegovi sestri pošiljam veliko ljubezni in pozitivne energije."

Jake se je za podporo javnosti zahvalil v studiu svojega podkasta The Incline, kamor se je vrnil 6. maja: "Rad bi se zahvalil vsem, ki ste se mi oglasili, tako od blizu kot od daleč, odkar se je vse to zgodilo. Poskušal sem odgovoriti vsakemu od vas in to bom počel tudi v prihodnje. Samo vedite, da sem videl vso ljubezen in vso podporo, ki ste mi jo izkazali."

Že pred tem je o smrti svojih staršev spregovoril v osebnem eseju, v katerem je opisal svoje žalovanje. "Nič te ne more pripraviti na občutek, ko v istem trenutku izgubiš oba starša. To je tako uničujoče, da je skoraj nemogoče dojeti. Še vedno se vsako jutro zbudim in se moram prepričati, da ne, to niso sanje. To je resnično moja nočna mora."