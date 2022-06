Starša Ezro Millerja obtožujeta zavajanja in napada nad njuno hčerko

Zvezdnik filma Magične živali, Ezra Miller, se je znova znašel v težavah. Igralca so starši mladoletnega dekleta obtožili, da je pred leti z uporabo nasilja in zastraševalnih metod vplival na njuno hčer. Starša šele 18-letne okoljevarstvene aktivistke Tokate Iron Eyes sta na sodišču zaprosila za nalog za zaščito, ki bi jo pomagal obvarovati pred 29-letnikom.

icon-expand Ezra Miller je znova v težavah. FOTO: Profimedia

"Ezra je uporabljal nasilje, zastraševanje, grožnje z nasiljem, strah, paranojo, blodnjo in droge, da je očaral mladoletno Tokato," sta v dokumentih, ki jih je pridobil TMZ, navedla starša. Kot sta še navedla, naj bi se takrat 23-letni igralec z njuno hčerko spoznal, ko je bila ta stara 12 let v Severni Dakoti, leta 2017 pa naj bi z njo odletel v London, kjer ji je razkazal studio, v katerem so snemali film Magične živali. Takrat je bila njuna hči stara 14 let, Miller pa 25.

Starša trdita, da je igralec v času, ki sta ga preživela skupaj, njuni hčeri ponudil alkohol, marihuano in LSD, pred kratkim pa naj bi Iron Eyes njegovo stanovanje zapustila v modricah, brez avtomobila in vozniškega dovoljenja, ključev in bančne kartice. Iron Eyes je pred dnevi na družbenem omrežju objavila zapis, v katerem je poudarila, da ji je Ezra v težkem času nudil ljubezen in podporo, družino in prijatelje pa je obtožila, da so o njej širili opazke o njenem duševnem zdravju in počutju.