Starša igralke Alicie Witt našli mrtva na njunem domu

Življenje zvezdnice serije 'Oranžna je nova črna' pretresa tragedija. Potem ko se ji starša nista nekaj dni javila, ju je bližnji sorodnik našel mrtva na njunem domovanju v Massachusettsu. Vzrok njune smrti zaenkrat ni znan.

Alicia Witt, ki je svojo kariero pričela leta 1984 v filmu Dune Davida Lyncha, je pretresena. Igralka žaluje za svojima staršema Diane in Robertom Wittom. 75-letnico in njenega 12 let starejšega soproga je bližnji sorodnik našel mrtva na njunem domu v kraju Worcester v zvezni državi Massachusetts.

icon-expand Alicia Witt FOTO: Profimedia

Do krutega spoznanja o smrti staršev je zvezdnica prišla po tem, ko se z njima ni slišala nekaj dni. Ker jo je močno skrbelo, je na njun dom poslala sorodnika. ''Na žalost je bil izid nekaj, kar si nisem predstavljala,'' je v izjavi za worcestrski lokalni časopis Telegram & Gazette povedala 46-letnica. Dodala je, da v teh težkih časi prosi za nekaj zasebnosti: ''Potrebujem čas za žalovanje in da dojamem potek dogodkov ter to nepredstavljivo izgubo.''

Lokalna policija je kot možen vzrok smrti omenila zastrupitev zaradi težav z ogrevanjem prostorov. Starša igralke naj bi namreč v preteklosti imela nekaj zapletov s pečjo, uporabljala sta poseben grelnik prostorov. Kot poroča The Telegram & Gazette, so gasilci kasneje pojasnili, da v domu kljub vsemu ni bilo sledi ogljikovega monoksida. Zaenkrat je znano tudi, da ni znakov, da bi par umrl nasilne smrti.

