Starša Miley Cyrus se ločujeta

"Po 30 letih, petih čudovitih otrocih in dolgoletnih spominih sva se odločila, da se razideva – najino srce ni žalostno, ampak napolnjeno z ljubeznijo. Skupaj sva odrasla, vzgojila družino, na katero sva ponosna, sedaj pa je čas, da greva vsak svojo pot," sta zapisala Tish in Billy Ray Cyrus v izjavi za revijo People. "Vedno bova družina in veseliva se, da bova še naprej prijatelja in starša. Ta odločitev ni bila lahka, ampak ker se v svetu toliko dogaja, sva želela bit jasna in zadevo zaključiti, da se lahko osredotočiva na to, kar je pomembno. Z ljubeznijo in upanjem, Tish in Billy Ray Cyrus," sta zaključila starša pevke Miley Cyrus.

45-letna Tish, ki je med drugim tudi Mileyjina menedžerka, je ločitvene papirje vložila v zvezni državi Tennessee, kjer ima družina Cyrus svojo posest. Kot razlog za ločitev je navedla "nepremostljive razlike", ob tem pa dodala, da s 60-letnim country pevcem že več kot dve leti ne živita več skupaj. To je potrdila Miley že lani, v številnih intervjujih, kjer je povedala, da njena starša obdobja pandemije nista preživela skupaj. Tish je namreč tako kot njeni otroci živela v Los Angelesu, medtem ko ima po besedah popzvezdnice njen oče raje mir in samoto, zato živi na svoji farmi v Tennesseeju, odmaknjen od civilizacije.

Tish in Billy sta se poročila leta 1993, v zakonu pa so se jima rodili trije otroci: Miley, Noah in Brasion. Tish je imela iz prejšnjega razmerja še dva otroka, Brandi in Traca (pevec skuine Metro Station), ki jih je Billy po poroki tudi uradno posvojil. V začetku njunega razmerja je igralec Hannah Montane zaslovel s svojo pesmijo Achy Breaky Heart, nato pa skupaj z družino odšel na številne glasbene turneje. V zadnjih letih je uspeh požel predvsem s pesmijo Old Town Road, ki jo je ustvaril v sodelovanju z raperjem Lil Nas X-om. Tish je medtem stalna podpornica Mileyjine kariere, v oporo ji je pri skoraj vseh obveznostih že od začetka poti v zabavni industriji, v zadnjih letih pa skrbi tudi za kariero najmlajše hčerke Noah. Skupaj z najstarejšo hčerko Brandi je imela leta 2017 televizijsko oddajo, v kateri sta opremljali stanovanja, imata pa tudi svoj podcast "Sorry We're Stoned" (Oprostite, zadeti sva).