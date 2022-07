Starša tekmovalca Otoka ljubezni pomagala Nicku Cavu po sinovi smrti

Pevec Nick Cave je spregovoril o tem, kako sta njemu in njegovi ženi pomagala starša enega izmed tekmovalcev resničnostnega šova Otok ljubezni, ko sta izgubila sina. Arthur Cave je umrl leta 2015 po padcu s klifa v Ovingdenu v Angliji. Star je bil 15 let. Poročilo mrliškega oglednika je pokazalo, da je pred padcem zaužil halucinogene droge.

Nick Cave je leta 2015 izgubil sina Arthurja, ki je padel 18 metrov globoko s klifa v kraju Ovingden. Kot se je izkazalo pozneje, je bil 15-letnik pod vplivom halucinogenih drog, njegov oče pa je sedem let pozneje razkril, kako zelo v pomoč sta jima z ženo bila starša enega izmed tekmovalcev šova Otok ljubezni, ki je bil Arthurjev sošolec.

icon-expand Nick Cave FOTO: Profimedia

Pevec je na svoji spletni strani znova odgovarjal na vprašanja oboževalcev, med katerimi je nekoga zanimalo, kaj je največja razlika med njim in njegovo ženo Susie. Cave je na to odgovoril, da Susie gleda Otok ljubezni, on pa ne. Zvezdnik je tako razkril povezavo med njima in enim izmed tekmovalcev nove sezone, Luco Bishem. "Luca ter najina dvojčka Arthur in Earl so bili prijatelji v šoli. Posledično sva midva s Susie postala prijatelja z njegovima staršema Mario in Michaelom. Maria se ukvarja s starinami, Michael pa dela v ribarnici. Tudi Luca dela v ribarnici," je pojasnil 64-letni pevec.

"Prve dni po Arthurjevi smrti, tisti grozni kaotični teden, se je na našem pragu pojavila Maria in prinesla pekač z lazanjo. Praktično je skrbela za nas. Skorajda ni govorila, pripravila nama je skodelici čaja. Od takrat je skrbela za nas, nam kuhala in bila z nami. Bila je edina stalnica v tistem groznem in begajočem času, ko so prihajale in odhajale množice obupanih in sočutnih ljudi," je še dodal.

"Nikoli ne bova pozabila njene prijaznosti. Še posebej v prvem tednu, ko se je zdelo, da svet nenadoma in pretresljivo definirala neizrekljiva in izkrivljajoča krutost, nas je Maria spomnila, da je na svetu dobro. Hkrati je bila vzor tega, kako se obnašati od ljudi, ki se soočajo z žalovanje. Ni potrebno veliko besed, pomembna so majhna dejanja: pripravite jim skodelico čaja in skuhajte večerjo. Še danes nam Michael prinaša sveže ribe, jih odloži in odide brez besed. Pretvarja se, da nam za njih računa, a oba veva, da to ni res. Ti ljudje, Lucovi starši, so tako dobri ljudje, kot je to sploh mogoče. In zelo imajo radi svojega sina, Luco," je bil iskren.