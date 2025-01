Starši peljali devetletno deklico na tetovažo v čast Donaldu Trumpu

"Stranka se je eno leto kasneje vrnila in rekla: 'Zdaj imam deset let, ali lahko popraviš rdečo barvo na tetovaži?' Bilo je nepričakovano, ampak imel sem prav. Premislila si je tudi glede Trumpovega portreta," je še zapisal in dodal: "Želel sem jih prestrašiti in jim dejal, da bo cena tetovaže okoli 500 evrov namesto 80 evrov. Vendar jih to ni ustavilo, bili so za."

Eden od uporabnikov družbenih omrežij je napisal: "Ti si zelo neprofesionalen. Vsak umetnik z zdravim razumom bi jo zavrnil." Druga uporabnica pa je zapisala: "To je pravzaprav noro, komur koli lahko zavrneš storitev. To, da si jih poskušal odvrniti z visoko ceno ni nič. Mene so še s soglasjem staršev zavrnili pri 16 letih."

Kljub vsej kontroverznosti in prejetim kritikam tetover stoji za svojim dejanjem."Tu v Arizoni je tetoviranje otroka zakonito, če v to privolijo starši, in seveda moramo se prepričati, da otroci v to niso prisiljeni in da jim je motiv všeč. To ni nekaj običajnega, ni tako, kot da vsak dan tetoviram devetletnike," je pozneje za AZFamily povedal Sosa, ki sicer ne bi tetoviral svojih otrok. Dejanje obsoja tudi Zavezništvo profesionalnih tetoverjev ZDA, ki menijo, da to meče slabo luč na vse, ki se s tem profesionalno ukvarjajo.