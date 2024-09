Statistka novega filma razkrila toksično stran soigralca Jasona Momoe

Članica igralske zasedbe novega akcijskega filma A Minecraft Movie je obtožila Jasona Momoo , da se je na snemanju do svoje ekipe vedel toksično. Zvezda YouTuba Valkyrae je o tem spregovorila med gostovanjem pri Jasonu The Weenu . Voditelj je gostjo vprašal o njeni najslabši izkušnji s slavno osebo. Čeprav je Valkyrae sprva oklevala, je nato odgovorila na vprašanje. "Moram reči Jason Momoa." Bila je namreč statistka v filmu, ki bo izšel leta 2025. Dejala je, da se je 45-letni zvezdnik grdo obnašal do nekaterih članov ekipe. "Bila sem precej razočarana," je dejala in priznala, da se je incident odvil "po zelo intenzivnem prizoru."

"To se je zgodilo po zelo čustvenem prizoru in je bil morda takrat še vedno v liku," se je spraševala. Statiska je bila "presenečena" nad tem, kako je ravnal z nekaterimi člani ekipe. "Bil je preprosto jezen nanje, ker nečesa niso naredili prav, na primer priprave posnetka in podobno, bil je samo jezen," je nadaljevala in dodala, da je "kričal." "Mislila sem si, človek, to ni dobro delovno okolje, videti je bilo, kot da ni zadovoljen nad delovnimi pogoji."

Več oboževalcev zvezdnika mu je skočilo v bran na omrežju X. "Nobene njene besede ne jemljem resno. Govorite o neverodostojnem viru," je na družbenem omrežju zapisal Jasonov oboževalec. "Vem samo to, da se bo hitro odkrilo, če ni govorila resnice," je dejala druga oseba, tretja pa se je vmešala, "Dejala je, da je kričal na ljudi, ker niso dobro opravljali svojega dela. Ne verjamem njenim besedam."

Valkyrae, rojena kot Rachell Marie Hofstetter, je postala zelo priljubljena leta 2018 na Twitchu, kjer je igrala video igrice. Dve leti pozneje je podpisala ekskluzivno pogodbo z YouTubom in od takrat nadaljuje svojo pretočno kariero na platformi, kjer ima njen kanal več kot 4 milijone naročnikov. AdWeek jo je leta 2021 razglasil za 'Ustvarjalko leta igralne vsebine', Forbes pa jo je leta 2022 uvrstil na seznam '30 Under 30'.